Wojska rosyjskie intensywnie szturmują Awdijiwkę w obwodzie donieckim, jednak sytuacja nie jest krytyczna – zapewnił szef wojskowej administracji w tym mieście Witalij Barabasz. Ukraińskie wojska zniszczyły rosyjski helikopter szturmowy K-25, znany również pod nazwą Aligator – poinformował generał Ołeksandr Tarnawski. W nocy Rosjanie zaatakowali dronami Odessę. Uszkodzone zostały: budynek uczelni, akademik oraz blok mieszkalny. Awdijiwka, w obwodzie donieckim, pozostaje głównym punktem rosyjskich operacji na Ukrainie. Czwartek jest 715. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla Was w raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po nocnym ataku rosyjskich dronów w Odessie / Alena Solomonova / PAP

20:37

Ukraina i Rosja dokonały kolejnej wymiany jeńców wojennych. Do kraju powróciło 100 żołnierzy, z których większość to obrońcy Mariupola - poinformował wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

20:05

Skoro okazuje się, że republikanie w Kongresie są w stanie zablokować pomoc dla Kijowa, to jak wiarygodne są obietnice USA i gwarancje bezpieczeństwa dla krajów NATO? - pyta dziennik "New York Times", cytując europejskich dyplomatów.

19:39

"Obawiam się, jak na zwolnienie generała Wałerija Załużnego zareaguje armia. Jest on w końcu symbolem sukcesów naszych sił zbrojnych" - ocenił w rozmowie z PAP ukraiński politolog, szef kijowskiego Instytutu Polityki Światowej Jewhen Mahda.

Mahda nie uważa, że zdymisjonowanie Załużnego może doprowadzić do niepokojów społecznych.

"W związku z tym, że mamy stan wojenny, oburzenie może być tylko w sieciach społecznościowych. Biuro prezydenta i Załużny poszli na pewien kompromis, by wydać oświadczenie pokazujące, że wciąż są jedną ekipą" - stwierdził dyrektor Instytutu Polityki Światowej.



19:26

Amerykański Senat zagłosował za dalszym procedowaniem pakietu środków na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Stało się to dzień po tym, jak odrzucony został projekt ustawy łączący te środki z reformami imigracyjnymi. Głosowanie nad ostatecznym przyjęciem projektu możliwe jest jeszcze w tym tygodniu.

18:54

Wojna na Ukrainie udowodniła, jak trudne jest odzyskiwanie okupowanego przez wroga terytorium; głównym celem rozwijanej bałtyckiej linii obrony jest zatem zmiana kalkulacji przeciwnika i powstrzymanie go przed atakiem - powiedziała Susan Lillevali, podsekretarz stanu w ministerstwie obrony Estonii.

18:24

Jestem za wsparciem Ukrainy, ale najpierw musimy pomóc Ameryce - powiedział senator republikanów Marco Rubio, komentując wpis premiera Tuska na portalu X krytykujący republikańskich senatorów za blokowanie pomocy dla Kijowa.

18:07

Zmiana głównodowodzącego ukraińskiej armii. Ze stanowiska odwołany został generał Wałerij Załużny. Jego miejsce zajmie dowódca sił lądowych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.

16:36

Komitet Praw Dziecka ONZ (CRC) poinformował, że wezwał Rosję do natychmiastowego zaprzestania przymusowego wywożenia dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy, co jest naruszeniem prawa międzynarodowego, i do oddania ich rodzinom.



16:05

Z Ukrainy wypłynął pierwszy w tym roku statek, który udał się z ładunkiem 25 tys. ton pszenicy do Nigerii korytarzem na Morzu Czarnym - poinformowało ministerstwo rolnictwa w Kijowie.

15:55

Kilku niemieckich polityków zajmujących się sprawami zagranicznymi i obronnością skrytykowało zablokowanie w Senacie USA, ze względu na opór republikanów, pakietu pomocowego dla Ukrainy. Wzywają Europę do przygotowania się na wypadek, gdyby Donald Trump ponownie został prezydentem USA.

14:38

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał sojuszników w Europie i USA do udzielenia większego wsparcia Ukrainie. Wszyscy razem musimy zrobić więcej - powiedział przed wylotem do Waszyngtonu, gdzie w piątek ma się spotkać z prezydentem Joe Bidenem.

14:33

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował w czwartek, że jego specjaliści zaatakowali oprogramowanie służące do obsługi rosyjskich dronów, wykorzystywanych podczas działań bojowych.

14:31

PE w rezolucji wyraził głębokie zaniepokojenie doniesieniami, że łotewska europosłanka Tatiana Żdanok mogła działać jako informator rosyjskiej służby bezpieczeństwa FSB. W opinii europosłów Moskwa wykorzystuje niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego jako "agentów wpływu".

13:51

Władze Tajwanu dodały 77 nowych pozycji do listy obrabiarek, których eksport do Rosji i Białorusi jest zakazany; celem nowej regulacji jest uniknięcie wykorzystania tych towarów w celach wojskowych - ogłosiło ministerstwo spraw zagranicznych w Tajpej.

13:44

Wszystkie przejścia na granicy Finlandii z Rosją pozostaną zamknięte przez kolejne dwa miesiące, do 14 kwietnia - zdecydowano posiedzeniu rządu w Helsinkach.

13:36

Podróż Władimira Putina do Turcji ponownie przełożona - podaje rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti, powołując się na źródła w Ankarze. Ma to być pierwsza wizyta rosyjskiego prezydenta w państwie członkowskim NATO od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku.

13:30

Samorządowiec poinformował, że siły ukraińskie nadal kontrolują główną trasę, która umożliwia kontakt z terytoriami pozostającymi pod kontrolą Kijowa. "Zbliżyli się do niej na ponad kilometr. Jest ciężko, ale dopóki możemy, będziemy wykonywali swoje zadania" - zadeklarował.

Mimo apeli o ewakuację w mieście nadal pozostają cywile. Jest to 941 osób. "Oni zapewne nie wyjadą i pozostaną tu, mimo że mieszkają w piwnicach i zniszczonych domach, bez światła, ogrzewania, gazu i wody. Dowozimy im pomoc humanitarną mimo ogromnego niebezpieczeństwa" - wyjaśnił szef wojskowych władz Awdijiwki.

13:27

Wojska rosyjskie intensywnie szturmują Awdijiwkę w obwodzie donieckim, jednak sytuacja nie jest krytyczna - zapewnił szef wojskowej administracji w tym mieście Witalij Barabasz.

Według jego relacji Rosjanie starają się wkroczyć do starej części miasta, przerzucając tam grupy dywersyjne, jednak siły ukraińskie udaremniają te próby. Wróg koncentruje się też na kompleksie ogródków działkowych, znanych jako Towarzystwo Sadowe, który położony jest w pobliżu zakładów koksowniczo-chemicznych KoksoChim.

"To prawda, że (Rosjanie) starają się odciąć KoksoChim i że na całej linii obrony wokół miasta trwają walki i działania szturmowe przeciwnika. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i napięta, ale nie można powiedzieć, że Awdijiwka przepadła i poddała się. Awdijiwka ciągle się trzyma" - zapewnił Barabasz.

12:53

W wyniku nocnego ataku rosyjskich dronów na Odessę uszkodzone zostały: budynek uczelni, akademik oraz blok mieszkalny. Nie ma doniesień o poszkodowanych.

12:49

Ukraińskie wojska zniszczyły rosyjski helikopter szturmowy K-25, znany również pod nazwą Aligator, który został zestrzelony w strefie operacyjnej zgrupowania Tauryda (ukr. Tawrija) - poinformował dowódca zgrupowania, generał Ołeksandr Tarnawski.

"Na kierunku taurydzkim spalony został wrogi Aligator" - oświadczył. Generał ujawnił, że śmigłowiec został zniszczony w środę przez żołnierzy jednej z jednostek zmechanizowanych działającym na tym obszarze.

Telegram

12:36

Rosjanie pokazali, że Ukraińców traktują jako coś gorszego. Tak jest wychowany naród rosyjski. Ja myślę, że my sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, jak mocno wyprano mózgi Rosjanom. Ta wojna właśnie jest tego przykładem — mówił komandor Maksymilian Dura, ekspert i analityk wojskowy z portalu Defence24.pl.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kmdr Dura: Przegranie wojny przez Ukrainę spowoduje eksterminację całej ludności

12:27

Dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski to menedżer zarządzania kryzysowego, którego zadanie można porównać do ciągłego gaszenia pożarów; jest zwolennikiem powstrzymywania wroga mniejszymi siłami, a gdy nadarzy się okazja - przejścia do skutecznego ataku - ocenił rzecznik wojsk lądowych kapitan Illa Jewłasz w wywiadzie dla Ukrinform TV.

Syrski regularnie wyjeżdża na linię frontu i odwiedza miejsca, w których trwają walki.

To generał, który wyzwolił najwięcej ukraińskich terytoriów, m.in. obwody charkowski i kijowski, a od dwóch lat broni się na jednym z najważniejszych odcinków frontu na Ukrainie (w Donbasie - red.), uniemożliwiając wrogowi posuwanie się tam naprzód - podkreślił współpracownik generała.

W środowej analizie Ukrainskiej Prawdy przedstawiono opinię, że generał ma reputację dowódcy, "dla którego wykonanie zadań bojowych jest ważniejsze od liczby poświęconych w tym celu ludzkich istnień". Podobne informacje przekazał również amerykański dziennik "Washington Post", który zwrócił uwagę na to, że generał Syrski nie cieszy się popularnością wśród szeregowych żołnierzy, ponieważ obwinia się go wysokie straty osobowe podczas obrony Bachmutu.

11:44

Awdijiwka, w obwodzie donieckim, pozostaje głównym punktem rosyjskich operacji na Ukrainie, a Rosja kontynuuje ataki na południowo-wschodnich granicach miasta, gdzie trwają walki o poszczególne ulice - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni rosyjskie siły prawdopodobnie dokonały rotacji dodatkowych sił w sektorze Awdijiwki, zwiększając presję na ukraińskie pozycje w mieście, natomiast Ukraina nadal przeprowadza kontrataki, aby zapewnić, że główna droga zaopatrzeniowa pozostaje otwarta.

11:09

Nieznani sprawcy ostrzelali z broni palnej samochód, w którym przebywał zastępca mera Nikopola; mężczyzna zginął - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Policja przekazała, że do ataku na samochód należący do 59-letniego zastępcy mera doszło około godz. 9 rano.

Według portalu Ukrainska Prawda do zdarzenia doszło w pobliżu domu urzędnika, a motywem ataku mógł być konflikt między wicemerem a "miejscowym ugrupowaniem", który trwa od kilku lat.

07:27

"Rekordowy w historii kraju program zbrojeń, który w ciągu 10 lat kosztował budżet państwa 20 bilionów rubli, okazał się niewystarczający w eliminowaniu luki między bronią rosyjską i zachodnią" - pisze na łamach portalu Army Standard gen. Jurij Bałujewski, były szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.





07:25

Generał Mieczysław Bieniek wykluczył scenariusz wojny konwencjonalnej Rosja - NATO w 2025 roku. "Inne formy wojny podjazdowej, hybrydowej, próby destabilizacji granicy z Unią Europejską i z NATO - to może się teraz nasilić" - uważa doradca ministra obrony narodowej, który był gościem Rozmowy o 7:00 w internetowym Radiu RMF24.

05:15

W nocy Rosjanie przeprowadzili atak na Odessę przy użyciu dronów. Jak podaje ukraińska prasa, zniszczony został wielopiętrowy budynek mieszkalny oraz placówka edukacyjna. Nie ma informacji, czy ktoś ucierpiał.

05:01

Ukraińskie siły specjalne schwytały w Sudanie trzech najemników rosyjskiej "grupy Wagnera" - podał portal Kyiv Post. Opublikował też nagranie przedstawiające ich przesłuchanie.

Jeden z jeńców w języku rosyjskim mówi, że należy do tzw. grupy Wagnera. Twierdzi, że zadanie najemników polegało na obaleniu władz Sudanu i dodaje, że ich liczba sięga setki.

Na nagraniu widać też, jak przedstawiciele ukraińskich sił prowadzą kontrolę wojskowej ciężarówki z ciałami rosyjskich najemników. Pojazd nosi ślady intensywnego ostrzału, przez przednią szybę widać ciało żołnierza z naszywką "grupa Wagnera" - napisał Kyiv Post.

Portal podał, że ukraińskie siły specjalne działają w Sudanie przynajmniej od kilku miesięcy. Wcześniej serwis opublikował nagranie, które - jak podano - przedstawiało niszczenie przez ukraińskie drony "rosyjskich najemników" i ich popleczników w Sudanie.