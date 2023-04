Niemieckie pismo "Die Aktuelle" opublikowało tekst anonsowany na okładce jako pierwszy wywiad z Michaelem Schumacherem od czasu jego wypadku na nartach w 2013 r. Materiał został przygotowany przy pomocy sztucznej inteligencji. Rodzina legendarnego kierowcy Formuły 1 w odpowiedzi na tę publikację zapowiedziała podjęcie kroków prawnych.

Okładka "Die Aktuelle" ze spreparowanym wywiadem / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Magazyn opublikował "wywiad" i ujawnił, że został on wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Miała to być pierwsza rozmowa z Michaelem Schumacherem od czasu poważnego wypadku na nartach, który miał pod koniec 2013 roku we francuskich Alpach.



W artykule znalazły się cytaty przypisywane Schumacherowi i odnoszące się do jego życia rodzinnego od czasu wypadku, a także stanu zdrowia.

Wnętrze pisma ze spreparowanym wywiadem / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Rodzina niemieckiego kierowcy zamierza podjąć kroki prawne w związku z tym wywiadem - poinformowała AFP rzeczniczka Schumacherów Sabine Kehm.



Od czasu wypadku 54-letni Schumacher nie pokazywał się publicznie. Nie publikowano też prawie żadnych wiadomości na temat jego stanu zdrowia.

Jeden z najbardziej utytułowanych kierowców w historii Formuły 1, siedmiokrotny mistrz świata, opuścił szpital w Grenoble prawie pół roku po wypadku. We wrześniu 2014 roku został przewieziony do swojego domu w szwajcarskiej miejscowości Gland.

On zawsze powtarzał: "Co prywatne, to prywatne". Michael zawsze nas chronił, a teraz my chronimy Michaela - oświadczyła w filmie dokumentalnym Netflixa z 2021 r. żona słynnego kierowcy - Corinna Schumacher.