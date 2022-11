Bolid Ferrari, prowadzony w 2003 roku przez siedmiokrotnego mistrza świata Formuły 1 Niemca Michaela Schumachera, został sprzedany na aukcji za 13 milionów franków szwajcarskich (ok. 62 mln zł).

Bolid Michaela Schumachera / SALVATORE DI NOLFI / PAP/EPA

Jak obwieścił przedstawiciel domu aukcyjnego Sotheby's po sprzedaży, model F2003-GA Chassis 229, w którym Schumacher wygrał pięć wyścigów w 2003 roku, stał się najdroższym w historii bolidem F1.

Schumacher wystąpił w 306 wyścigach Grand Prix Formuły 1 w latach 1991-2012, z przerwą od 2007 do 2009 roku. Wygrał 91 razy, co do niedawna było rekordem wszech czasów. Przed dwoma laty osiągnięcie to poprawił Brytyjczyk Lewis Hamilton, który dotychczas triumfował 103-krotnie.

W grudniu 2013 roku Niemiec miał poważny wypadek na nartach - przewrócił się i mocno uderzył kaskiem w skałę. Został przewieziony do szpitala, gdzie z powodu obrażeń mózgu wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej.

Według nieoficjalnych relacji do dziś jest sparaliżowany i niezdolny do samodzielnego funkcjonowania, ale jego rodzina nie mówi o stanie jego zdrowia publicznie.