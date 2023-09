Ministrowie rolnictwa Słowacji i Ukrainy uzgodnili utworzenie systemu licencji dotyczącego handlu zbożem - ma to umożliwić zniesienie przez Bratysławę embarga na import ukraińskich produktów. Władze w Kijowie zgodziły się wstrzymać skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko Słowacji - powiadomiła agencja Reutera.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zakaz sprowadzania zboża z Ukrainy do Słowacji zostanie zniesiony, gdy system licencyjny zacznie obowiązywać - przekazał słowacki resort w oświadczeniu przesłanym Reutersowi.

"Byliśmy i nadal będziemy pryncypialni, jeśli chodzi o wsparcie udzielane Ukrainie, ale jesteśmy również pryncypialni w kwestii ochrony słowackich interesów. To całkowicie normalne i naturalne" - oznajmiła w nocy ze środy na czwartek prezydent Słowacji Zuzana Czaputova, odnosząc się do embarga na import ukraińskiego zboża.

W poniedziałek informowaliśmy, za Reutersem, że Ukraina złożyła skargę do WTO na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne.

Polsko-ukraińskie rozmowy ws. embarga na zboże

Minister rolnictwa Robert Telus rozmawiał dziś przez telefon ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Rozmowa ministrów była krótka, w zasadzie sprowadzała się do umówienia oficjalnego spotkania z tłumaczami - przekonuje Telus.

Szefowie resortów rolnictwa Polski i Ukrainy zgodzili się na wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie zgodne z interesami obu krajów - tak brzmi oficjalny komunikat, który w praktyce oznacza rozpoczęcie swego rodzaju negocjacji.

Jak powiedział Robert Telus, te rozmowy powinny zacząć się "od zera", czyli z pominięciem szkodzących relacjom komentarzy i skarg do instytucji międzynarodowych.

Czego dotyczy spór?

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września.

Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża, mimo braku zgody Unii Europejskiej. Następnie w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych.

Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier i Słowacji.