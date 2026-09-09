Sondaż po wyborach regionalnych w Niemczech. AfD idzie jak burza

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Alternatywa dla Niemiec umacnia pozycję zarówno we wschodnich landach, jak i w skali całego kraju. Najnowszy sondaż Forsy pokazuje wyraźne osłabienie partii rządzących oraz bardzo niski poziom zaufania do kanclerza Friedricha Merza.

AfD po wygranej w Saksonii-Anhalcie utrzymuje ogromną przewagę we wschodnich landach; prowadzi też w skali całych Niemiec; fot. JENS SCHLUTER

AfD po wygranej w Saksonii-Anhalcie utrzymuje ogromną przewagę we wschodnich landach; prowadzi też w skali całych Niemiec; fot. JENS SCHLUTER / AFP/East News

Sukces AfD w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie potwierdził rosnącą siłę ugrupowania Alice Weidel. Partia zdobyła tam w niedzielę 43,8 proc. głosów, nie uzyskała jednak samodzielnej większości. AfD zapowiada starania o utworzenie rządu, m.in. poprzez pozyskanie pojedynczych deputowanych innych formacji.

Byłby to pierwszy w historii przypadek stworzenia przez AfD rządu na szczeblu kraju związkowego. Struktury partii w Saksonii-Anhalcie są uznawane przez niemiecki kontrwywiad za skrajnie prawicowe.

AfD triumfuje, organizacje żydowskie i migranckie ostrzegają. „To mnie przeraża” Zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach do landtagu Saksonii-Anhalt wywołało falę niepokoju wśród przedstawicieli społeczności żydowskiej, Kościołów i organizacji migranckich. Szczególnie mocno na wynik zareagowali ocaleni z Holokaustu.…

AfD przed Lewicą i CDU

Z opublikowanego w środę sondażu instytutu Forsa dla telewizji RTL i ntv wynika, że gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w najbliższą niedzielę, AfD mogłaby liczyć we wschodnich landach na 45 proc. głosów. W badaniu uwzględniono Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie, Saksonię, Saksonię-Anhalt i Turyngię.

Drugie miejsce zajęłaby Lewica z poparciem 15 proc. Chadecka CDU znalazła się dopiero na trzeciej pozycji, uzyskując 12 proc. głosów. SPD i Zieloni otrzymaliby po 9 proc., a BSW - 5 proc.

Także w całych Niemczech AfD zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 28 proc. Na CDU/CSU chce głosować 21 proc. respondentów, na Zielonych - 16 proc., na SPD - 12 proc., a na Lewicę - 11 proc. FDP oraz BSW znalazłyby się poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego; oba ugrupowania mają po 4 proc. poparcia.

Kościoły ostrzegają po wygranej AfD w Saksonii-Anhalcie. Duchowni o „podzielonych Niemczech” Kościoły ewangelicki i katolicki w Saksonii-Anhalcie wyraziły zaniepokojenie po zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach do landtagu. Duchowni ostrzegli przed pogłębianiem podziałów społecznych i zaapelowali o bezwarunkowe poszanowanie…

„Interesy narodu niemieckiego” najważniejsze dla wyborców AfD

Najczęściej wskazywanym powodem poparcia dla AfD jest przekonanie, że partia najlepiej reprezentuje „interesy narodu niemieckiego” - tak odpowiedziało 34 proc. sympatyków ugrupowania. Dla 22 proc. wyborców AfD znaczenie ma niezadowolenie z całego systemu politycznego, a dla 21 proc. - krytyczna ocena pracy rządu federalnego.

Słaby wynik CDU w Saksonii-Anhalcie jej lider Friedrich Merz określił jako największą porażkę partii od dekad. Komentatorzy wskazują, że na rezultat wpłynęły zarówno nastroje wobec polityki rządu, jak i bardzo niskie notowania kanclerza.

Tylko 13 proc. zadowolonych z pracy Friedricha Merza

Według sondażu z pracy Friedricha Merza jako szefa niemieckiego rządu zadowolonych jest zaledwie 13 proc. obywateli. Przeciwną opinię ma 85 proc. badanych. Na wschodzie kraju oceny kanclerza są jeszcze gorsze: pozytywnie jego pracę ocenia 7 proc. respondentów, a negatywnie - 91 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-7 września na próbie 2502 osób uprawnionych do głosowania. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 2,5 punktu procentowego.