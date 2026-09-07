Kościoły ostrzegają po wygranej AfD w Saksonii-Anhalcie. Duchowni o „podzielonych Niemczech”

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Kościoły ewangelicki i katolicki w Saksonii-Anhalcie wyraziły zaniepokojenie po zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach do landtagu. Duchowni ostrzegli przed pogłębianiem podziałów społecznych i zaapelowali o bezwarunkowe poszanowanie godności każdego człowieka oraz zasad konstytucyjnych.

„Te wybory do landtagu głęboko zmieniły stosunki polityczne w Saksonii-Anhalcie. Kraj jest podzielony. Nasza troska dotyczy pokoju społecznego i współżycia ludzi w naszym kraju związkowym” – napisali we wspólnym oświadczeniu biskupi Kościoła ewangelickiego i katolickiego w Saksonii-Anhalcie: Friedrich Kramer i Gerhard Feige, a także przewodniczący Ewangelickiego Kościoła Krajowego Anhaltu Karsten Georg Wolkenhauer.

Zdaniem duchownych rezultat głosowania świadczy o dużym niezadowoleniu w szerokich grupach społeczeństwa. Przypomnieli jednocześnie, że wielu mieszkańców bezinteresownie angażuje się w pomoc innym – dzieli się czasem, wspiera potrzebujących i buduje lokalne wspólnoty.

Obawy o kulturę, edukację i działalność charytatywną

Kościoły wskazały, że obawiają się skutków zwycięstwa AfD m.in. dla kultury i edukacji, wspólnot lokalnych oraz wolontariatu. Zaniepokojenie dotyczy także przyszłości działalności diakonii, Caritasu i samych Kościołów.

Biskup katolicki Gerhard Feige zaapelował do AfD o bezwarunkowe przestrzeganie konstytucji Saksonii-Anhaltu oraz niemieckiej Ustawy Zasadniczej.

„Kto chce przejąć odpowiedzialność za rządy, przejmuje odpowiedzialność za wszystkich ludzi w naszym kraju” – podkreślił.

Wcześniej przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster oświadczył, że jest przerażony zdecydowanym zwycięstwem AfD.

AfD triumfuje, organizacje żydowskie i migranckie ostrzegają. „To mnie przeraża” Zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach do landtagu Saksonii-Anhalt wywołało falę niepokoju wśród przedstawicieli społeczności żydowskiej, Kościołów i organizacji migranckich. Szczególnie mocno na wynik zareagowali ocaleni z Holokaustu.…

AfD z 43,8 proc. głosów

W niedzielnych wyborach AfD uzyskała 43,8 proc. głosów. Partia nie zdobyła samodzielnej większości, ale zapowiedziała dążenie do utworzenia rządu poprzez pozyskanie pojedynczych deputowanych innych ugrupowań.

Jeśli taki scenariusz się ziści, AfD po raz pierwszy w swojej historii utworzy rząd na poziomie niemieckiego kraju związkowego. Struktury partii w Saksonii-Anhalcie zostały uznane przez niemiecki kontrwywiad za skrajnie prawicowe.

Saksonia-Anhalt liczy nieco ponad 2 mln mieszkańców. Żyje tam około 235 tys. ewangelików, 66 tys. katolików oraz około 1,2 tys. wyznawców judaizmu.