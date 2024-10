Kto sprzedał narkotyki Liamowi Payne'owi przed śmiercią - to stara się ustalić prokuratura w Buenos Aires. Środki odurzające mogły przyczynić się do jego upadku z hotelowego balkonu - podał portal Infobae, powołując się na źródła śledcze.

Tłumy fanów przed hotelem, w którym zmarł Liam Payne / LUIS ROBAYO/AFP/East News / East News

Prokuratura chce ustalić, kto sprzedał muzykowi narkotyki, które najprawdopodobniej zażywał przed śmiercią - podał argentyński portal Infobae.



W oświadczeniu podano, że Payne zmarł w wyniku licznych obrażeń odniesionych po upadku z wysokości. Na podstawie ran i ułożenia ciała podejrzewa się, że mógł być nieprzytomny lub półprzytomny. Śledczy badają też "możliwy udział osób trzecich w wydarzeniach poprzedzających jego śmierć" - dodano.

W czwartek policja zebrała oświadczenia trojga pracowników hotelu i dwóch kobiet, które były w pokoju muzyka kilka godzin przed jego śmiercią. Według źródeł Infobae śledczy podejrzewają, że narkotyki mógł dostarczyć mu ktoś z personelu.

Argentyńskie media odtwarzają chronologię wydarzeń ze środowego popołudnia, kiedy doszło do tragedii. O godz. 17.01 menedżer hotelu Esteban Grassi zadzwonił na numer alarmowy, by poprosić o pomoc w sprawie gościa, który "nadużywa alkoholu i narkotyków", a "gdy jest przytomny, niszczy cały pokój".



O godz. 17.07 wysłany do hotelu patrol policji zgłosił, że z trzeciego piętra spadł mężczyzna. Następnie wezwane na miejsce pogotowie stwierdziło jego śmierć - wynika z relacji dziennika "La Nacion".



O godz. 18.10 stołeczna policja poinformowała oficjalnie, że "brytyjski muzyk Liam James Payne, kompozytor i gitarzysta, były członek zespołu One Direction, zmarł dziś po upadku z trzeciego piętra hotelu" w dzielnicy Palermo.



W pokoju muzyka znaleziono m.in. butelkę whisky, biały proszek przypominający kokainę, folię aluminiową, kawałki świec, zapalniczkę i nadpalone puszki po napojach. Według Infobae policja próbuje ustalić, czy Payne przed śmiercią próbował wytworzyć krak, narkotyk szczególnie popularny w USA w latach 80. XX wieku.