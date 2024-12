Sieć zalewają nagrania pokazujące więźniów - niektórych jeszcze skutych kajdanami - szturmujących bramy placówek penitencjarnych.

Wielka ucieczka w Maputo nastąpiła w związku z nasilającymi się protestami po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny potwierdził w poniedziałek, że wybory prezydenckie w kraju wygrał Daniel Chapo z rządzącego Frontu Wyzwolenia Mozambiku. Opozycja twierdzi, że głosowanie sfałszowano.

Kiedy pod koniec października centralna komisja wyborcza Mozambiku ogłosiła rezultaty głosowania, wywołało to wybuch masowych protestów. Demonstranci wyszli na ulice wielu miast. Doszło do starć ze służbami porządkowymi, w których zginęło co najmniej 130 osób.

Niepokoje społeczne wpłynęły już na działalność zagranicznych firm, w tym australijskiej firmy wydobywczej South32. Z powodu zamieszek sąsiednia Afryka Południowa tymczasowo zamknęła główne przejście graniczne z Mozambikiem.