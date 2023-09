Reakcja

Po emisji programu Brand umieścił na swoim kanale YouTube nagranie, w którym kategorycznie zaprzecza wszystkim oskarżeniom. Sprawą zajęły się zarówno BBC jak i Channel 4, gdzie pracował, a gdzie także miało dochodzić do niepokojących zachowań.

Aktor utrzymuje, że oskarżenia są efektem zorganizowanej akcji mediów w celu jego dyskredytacji. Komik od lat krytykuje media mainstreamowe. Jest antysystemowcem i często daje publicznie wiarę teoriom spiskowym.

Sprawa rozwija się dynamicznie. Na razie nie wpłynęły do policji formalne zgłoszenia, które zobowiązałyby służby do przeprowadzania kryminalnego dochodzenia, ale to wydaje się tylko kwestią czasu. Niektóre organizacje charytatywne, które związane były z Russellem Brandem, już zerwały z nim współpracę.