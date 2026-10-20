Rubio powiedział to na głos: Pociski dla Ukrainy „mogły nie zostać dostarczone”

RMF24

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał, że doniesienia o niedostarczeniu Ukrainie części zakupionych pocisków przechwytujących mogą być prawdziwe. Jak podaje agencja Reutera, szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił jednocześnie, że nie jest to efekt celowej polityki wymierzonej w Kijów.

Chodzi o uzbrojenie zakupione w ramach programu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Mechanizm uruchomiony przez NATO umożliwia państwom członkowskim finansowanie zakupu broni i amunicji z amerykańskich zapasów, które później mają trafiać na Ukrainę. To oznacza, że za broń dla Kijowa zapłaciły Amerykanom inne kraje, w tym Polska.

Rubio, rozpoczynający wizytę w Indiach, powiedział dziennikarzom, że informacja o niedostarczeniu transzy pocisków może być zgodna z prawdą.

Jednak ważne jest to, że nie ma jakiejś celowej dyrektywy politycznej, aby starać się wyrządzić szkodę Ukrainie – powiedział sekretarz stanu.

Jak dodał, sprawa ma dotyczyć konieczności równoważenia zobowiązań USA wobec innych partnerów z własnymi potrzebami i wymogami Waszyngtonu.

W poniedziałek „The Washington Post” podał, że administracja USA nie zatwierdziła przekazania Ukrainie pocisków przechwytujących, potrzebnych do obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi.

Według dziennika, za uzbrojenie zapłacili sojusznicy Ukrainy, jednak transfer wymaga zgody ministra obrony USA Pete’a Hegsetha. Miał on formalnie nie odrzucić wniosków, ale nie dopełnić też procedur koniecznych do zatwierdzenia przekazania pocisków.

Zełenski: Dostawy są znacznie mniejsze

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej agencji Bloomberg, że USA dostarczają obecnie Ukrainie około 12 pocisków przechwytujących do systemów Patriot miesięcznie. To – według ukraińskiego przywódcy – około jedna czwarta liczby przekazywanej za administracji Joego Bidena.

Za prezydentury Trumpa USA sprzedają Ukrainie te pociski, podczas gdy wcześniejsza administracja przekazywała je w ramach bezpłatnej pomocy wojskowej.

Zełenski poinformował we wtorek w serwisie Telegram, że odbył z Rubio „merytoryczną” rozmowę telefoniczną. Jednym z jej tematów była kwestia dostaw pocisków przechwytujących.

„Trump jest poirytowany”

Sekretarz stanu USA odniósł się również do zarzutów, według których administracja Donalda Trumpa miałaby celowo ograniczać wsparcie dla Ukrainy, w tym wymianę danych wywiadowczych.

Prezydent jest poirytowany, ponieważ przede wszystkim nie lubi, gdy przypisuje mu się rzeczy nieprawdziwe – zwłaszcza oskarżenia, że rzekomo nakazał zakończenie wymiany danych wywiadowczych – powiedział Rubio.

Zapewnił, że Trump stanowczo odrzuca sugestie, iż podejmuje działania mające celowo zaszkodzić Ukrainie.