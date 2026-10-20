NATO zmieni zasady? Litwa apeluje po incydencie z dronem

RMF24

Po incydencie z dronem wyposażonym w materiały wybuchowe, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną, Litwa domaga się zmian w procedurach NATO. Premier Mindaugas Sinkeviczius zapowiedział rozpoczęcie konsultacji, które mogą umożliwić zestrzeliwanie niezidentyfikowanych obiektów wykrytych przez radar – bez potwierdzenia wzrokowego.

Litwa zamierza podjąć zdecydowane kroki w sprawie bezpieczeństwa swojej przestrzeni powietrznej. Premier Mindaugas Sinkeviczius poinformował, że rząd zwrócił się do NATO o rozpoczęcie konsultacji dotyczących zmiany procedur, które obecnie uniemożliwiają zestrzelenie obiektów naruszających granice państwa bez ich wizualnej identyfikacji.

Zwróciłem się o rozpoczęcie konsultacji z NATO. Prawdopodobnie uda się je przeprowadzić w ciągu miesiąca, abyśmy mogli ponownie przeanalizować obowiązujące procedury – powiedział szef litewskiego rządu w rozmowie z publicznym nadawcą LRT.

Premier wyjaśnił, że pilot myśliwca może wykryć obiekt na radarze, ale nie być w stanie zidentyfikować go wzrokowo z powodu zachmurzenia lub złych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji obowiązujące procedury nie pozwalają na jego zestrzelenie.

Niezidentyfikowany dron naruszył przestrzeń powietrzną Litwy

W niedzielę doszło do incydentu, który wywołał debatę na temat bezpieczeństwa. Z terytorium Polski do litewskiej przestrzeni powietrznej wleciał dron, co spowodowało poderwanie myśliwców NATO. Piloci nie zdołali jednak dostrzec obiektu ani potwierdzić, że był to bezzałogowiec, dlatego nie został on zestrzelony. Szczątki drona odnaleziono później w miejscowości Juodzioniai, w rejonie poswolskim.

Litewskie władze poinformowały, że był to ukraiński dron wyposażony w materiały wybuchowe. Ukraina przeprosiła za incydent, wskazując, że bezzałogowiec mógł zboczyć z kursu w wyniku działania rosyjskich systemów walki elektronicznej.

Premier Litwy przekonuje, że zmiana procedur pozwoli państwom NATO na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia. Jego zdaniem, zmiana zasad mogłaby zapewnić państwom większą swobodę podejmowania decyzji, umożliwiając zestrzelenie obiektu wykrytego przez radar, nawet jeśli pilot nie jest w stanie go zobaczyć.