Skazany we wtorek na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu, były prezydent RPA Jacob Zuma ogłosił, że odwoła się od wyroku. Wokół jego posiadłości zgromadziły się setki osób w geście poparcia dla byłego prezydenta i sprzeciwu wobec wyroku sądu.

Jacob Zuma / YESHIEL PANCHIA / PAP/EPA

Jacob Zuma zignorował nakaz sądu, by stawił się w celu odbycia kary w ciągu pięciu dni i pozostał w swojej posiadłości w miasteczku Nkandla, w południowo-wschodniej prowincji KwaZulu-Natal.

Zgromadzeni przed posiadłością Zumy zwolennicy blokują policji możliwość wejścia na teren w celu aresztowania skazanego.

Chcemy, żeby było to jasne. Zuma nie idzie do więzienia. Najpierw będą musieli przejść przez nas - tłumaczył jeden ze zgromadzonych Sibongiseni Bhengu.



79-letni były prezydent kilkakrotnie przemawiał do zebranych.

Nie boje się iść od więzienia. Raz już tam byłem, walcząc o wolność i prawa, ale wygląda na to, że będę musiał zacząć tę walkę na nowo - mówił. Zuma odsiedział w więzieniu 10 lat w okresie apartheidu.



W obawie przez wzrostem napięcia oraz by zapelować o zachowanie spokoju władze państwowe wysłały delegację do Nkandla. Wzmocniono także siły policyjne w regionie.



Trzech biznesmenów

Zuma w okresie sprawowania urzędu miał działać na korzyść trzech braci biznesmenów Atula, Ajaya i Rajesha Gupty, którym to rzekomo pozwalał na żerowanie na zasobach państwa. Zarówno były prezydent, jak i biznesmeni zaprzeczają zarzutom.



Zuma był prezydentem RPA w latach 2009 - 2018. Podczas swoich 9-letnich rządów stawał wobec wielu oskarżeń o korupcję, pranie pieniędzy. Wcześniej, będąc wiceprezydentem, został też oskarżony o gwałt, choć ostatecznie sąd uniewinnił go w 2006 r.