W konkluzjach szczytu dotyczących rozszerzenia szefowie unijnych państw i rządów zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie ram negocjacyjnych, które zostaną zaakceptowane przez Radę UE.

Jednocześnie w dokumencie znalazł się punkt przypominający o konieczności przeprowadzenia reform wewnętrznych UE, tak by wspólnota była gotowa na przyjęcie nowych członków. Będzie to jeden z głównych tematów omawianych na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej - w kwietniu.

A co z Ukrainą? Kiedy ruszą negocjacje członkowskie?

Pojawia się pytanie, co z negocjacjami członkowskimi Ukrainy. Prezydent Zełenski wydaje się pogodzony z tym, że realnie ruszą dopiero po wyborach do PE, które odbywają się w krajach UE między 6 a 9 czerwca. O czerwcowym terminie wspominał podczas swojego przemówienie do unijnych liderów.

Od dłuższego czasu dyplomaci w Brukseli podkreślają, że jest to zbyt drażliwa sprawa dla niektórych krajów członkowskich - np. Holandii, zwłaszcza w kontekście rolniczych protestów, by rozpoczynać negocjacje przed wyborami - podkreśla korespondentka RMF FM w Brukseli.

Formalne rozpoczęcie negocjacji wymaga jednomyślności wszystkich państw Unii. We wnioskach końcowych ze szczyt nie podano jednak nawet daty czerwcowej. Wzmocniono natomiast sformułowanie wzywając ministrów Unii, by szybko przyjęli ramy na negocjacje z Ukrainą, czyli dokument mówiący o tym, jak będą przebiegać i jak zostaną zorganizowane te rokowania.