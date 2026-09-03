Rozmowy o końcu wojny. Ludzie Trumpa w Moskwie i Kijowie

W czwartkowym wieczornym przemówieniu Zełenski przekazał, że odbył naradę z zespołem odpowiedzialnym za negocjacje z przedstawicielami amerykańskiego prezydenta.
W praktyce pozostajemy z nimi w stałym kontakcie i obecnie przygotowujemy się do spotkań. Mamy wstępne terminy. Liczymy na to, że zobaczymy przedstawicieli prezydenta Stanów Zjednoczonych tutaj, w Kijowie – powiedział.
Dodał, że strona ukraińska otrzymała potwierdzenie planowanych rozmów w Moskwie i Kijowie.
Liczymy na spotkanie w najbliższych dniach – zaznaczył prezydent Ukrainy.
Zełenski zapewnił, że Kijów jest gotowy do rozmów „zarówno pod względem merytorycznym, jak i na odpowiednim szczeblu”. Podkreślił przy tym, że istotne jest dalsze aktywne uczestnictwo USA w procesie negocjacyjnym.
Prezydent Ukrainy poinformował również o rosyjskim ataku dronowym na fabrykę Coca-Coli w obwodzie kijowskim.
Najwyraźniej Coca-Cola jest dla nich takim wrogiem, że palą ją swoimi shahedami. To jasny sygnał Rosji skierowany do Ameryki – oświadczył Zełenski.
Zapowiedział, że Ukraina odpowie na rosyjską taktykę „operacjami asymetrycznymi”.
Rozmowa z Witkoffem i Kushnerem
W poniedziałek Zełenski rozmawiał telefonicznie z wysłannikami Donalda Trumpa – Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według ukraińskiego prezydenta omawiano możliwy termin ich wizyty w Kijowie, sytuację na froncie oraz rosyjskie ataki na Ukrainę.
28 sierpnia Zełenski przekazał, że administracja USA poinformowała Kijów o niedawnych spotkaniach w Moskwie. Do rosyjskiej stolicy 25 sierpnia udał się dyrektor CIA John Ratcliffe.
„NYT”: Rozmowy o zakończeniu wojny
Według dziennika „The New York Times” rozmowy Ratcliffe'a z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych miały służyć nakłonieniu Kremla do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Szef CIA miał przekonywać stronę rosyjską do zawarcia porozumienia, zanim pogorszy się jej sytuacja militarna i gospodarcza.
„NYT” podał, że w ocenie części ukraińskich władz Ratcliffe może być bardziej neutralnym mediatorem niż Witkoff i Kushner. Dziennik zaznaczył, że obaj wysłannicy, którzy dotychczas zajmowali się negocjacjami w sprawie zawieszenia broni, są w Kijowie postrzegani jako osoby zbyt bliskie Rosjanom.
Wizyta Ratcliffe'a w Moskwie miała być – według „New York Timesa” – elementem działań administracji Trumpa na rzecz wznowienia rozmów dotyczących zakończenia wojny, które znalazły się w impasie.