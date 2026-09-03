Rozmowy o końcu wojny. Ludzie Trumpa w Moskwie i Kijowie

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kijów przygotowuje się do rozmów z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak przekazał, amerykańscy wysłannicy mają spotkać się zarówno w Moskwie, jak i w stolicy Ukrainy. Zełenski podkreślił, że zależy mu na aktywnym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w działania na rzecz zakończenia wojny.

W czwartkowym wieczornym przemówieniu Zełenski przekazał, że odbył naradę z zespołem odpowiedzialnym za negocjacje z przedstawicielami amerykańskiego prezydenta.

W praktyce pozostajemy z nimi w stałym kontakcie i obecnie przygotowujemy się do spotkań. Mamy wstępne terminy. Liczymy na to, że zobaczymy przedstawicieli prezydenta Stanów Zjednoczonych tutaj, w Kijowie – powiedział.

Dodał, że strona ukraińska otrzymała potwierdzenie planowanych rozmów w Moskwie i Kijowie.

Liczymy na spotkanie w najbliższych dniach – zaznaczył prezydent Ukrainy.

Zełenski zapewnił, że Kijów jest gotowy do rozmów „zarówno pod względem merytorycznym, jak i na odpowiednim szczeblu”. Podkreślił przy tym, że istotne jest dalsze aktywne uczestnictwo USA w procesie negocjacyjnym.

Prezydent Ukrainy poinformował również o rosyjskim ataku dronowym na fabrykę Coca-Coli w obwodzie kijowskim.

Najwyraźniej Coca-Cola jest dla nich takim wrogiem, że palą ją swoimi shahedami. To jasny sygnał Rosji skierowany do Ameryki – oświadczył Zełenski.

Zapowiedział, że Ukraina odpowie na rosyjską taktykę „operacjami asymetrycznymi”.

Rozmowa z Witkoffem i Kushnerem

W poniedziałek Zełenski rozmawiał telefonicznie z wysłannikami Donalda Trumpa – Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według ukraińskiego prezydenta omawiano możliwy termin ich wizyty w Kijowie, sytuację na froncie oraz rosyjskie ataki na Ukrainę.

28 sierpnia Zełenski przekazał, że administracja USA poinformowała Kijów o niedawnych spotkaniach w Moskwie. Do rosyjskiej stolicy 25 sierpnia udał się dyrektor CIA John Ratcliffe.

"Przyjeżdża się tam tylko po to”. Hipotezy dotyczące wizyty szefa CIA w Moskwie Wizyta szefa CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie wywołała falę komentarzy w Wielkiej Brytanii. Część ekspertów uważa, że mogła być związana z rosnącym ryzykiem rosyjskiej eskalacji wobec państw NATO, inni wskazują, że rozmowy mogły dotyczyć przede…

„NYT”: Rozmowy o zakończeniu wojny

Według dziennika „The New York Times” rozmowy Ratcliffe'a z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych miały służyć nakłonieniu Kremla do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Szef CIA miał przekonywać stronę rosyjską do zawarcia porozumienia, zanim pogorszy się jej sytuacja militarna i gospodarcza.

„NYT” podał, że w ocenie części ukraińskich władz Ratcliffe może być bardziej neutralnym mediatorem niż Witkoff i Kushner. Dziennik zaznaczył, że obaj wysłannicy, którzy dotychczas zajmowali się negocjacjami w sprawie zawieszenia broni, są w Kijowie postrzegani jako osoby zbyt bliskie Rosjanom.

Wizyta Ratcliffe'a w Moskwie miała być – według „New York Timesa” – elementem działań administracji Trumpa na rzecz wznowienia rozmów dotyczących zakończenia wojny, które znalazły się w impasie.