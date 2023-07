40-stopniowe upały doprowadziły do pożarów w wielu krajach, które są wakacyjnymi kierunkami Polaków. Lasy płoną w Grecji – zarówno tej kontynentalnej, jaki na wyspach Rodos, Korfu czy Krecie – oraz na Sycylii, w Portugalii, w Chorwacji, Turcji, Tunezji i Algierii.

Grecja - Rodos i Korfu

Pożary na Rodos / DAMIANIDIS LEFTERIS / PAP/EPA

Grecki rząd ostrzega, że dziś w związku z warunkami pogodowymi sytuacja może być jeszcze bardziej niebezpieczna.

Na największej greckiej wyspie, Krecie został ogłoszony najwyższy stopień zagrożenia pożarami.

Na wyspie Eubea podczas gaszenia pożarów zginęło dwóch pilotów.

Z Rodos co rusz odlatują samoloty z ewakuującymi się turystami. Swoje domy i ośrodki wypoczynkowe opuściło w ostatnich dniach w sumie ponad 20 tysięcy ludzi.

Eksperci twierdzą, że potężne pożary, które strawiły już 10 proc. powierzchni wyspy, nie mogły osiągnąć takiej skali bez czynnika ludzkiego - mówiąc wprost na Rodos trwa poszukiwanie sprawcy, który doprowadził do tragedii.

Obecnie główne fronty pożarowe są skupione wokół trzech miejscowości na południu i południowym wschodzie wyspy. To Wati, Genadi i Malona. Ostatnia jest położona niespełna 40 kilometrów od głównego miasta wyspy. O świcie do działań w tym rejonie wróciły dwa samoloty oraz dwa śmigłowce gaśnicze, które co jakiś czas zrzucają wodę na płonące tereny. Akcja prowadzona jest oczywiście także na lądzie.

Nie udało się opanować pożaru lasu na greckiej wyspie Korfu. Ogień objął już domy w miejscowości Loutses. Ewakuowano mieszkańców i turystów. Władze nakazały ewakuację mieszkańcom Kalamaki, Asraos, Syki i Imerolii.

Front ognia już dawno wymknął się spod kontroli i zmierza w kierunku morza, na wschód w kierunku Imerolii i Syki oraz na zachód w kierunku Apraos. W Syki i Imerolii płomienie są blisko domów, a roślinność jest gęsta - powiedział burmistrz Korfu.

Włochy i Sycylia

Zniszczony klasztor Santa Maria di Gesu w Palermo / Francesco Militello Mirto / PAP/EPA

Po tygodniach rekordowych upałów pożary wybuchły na Sycylii. Ogień otoczył stolicę wyspy - Palermo. Doprowadziło to do czasowego wstrzymania pracy lotniska.

W Apulii na południu Włoch z powodu pożarów ewakuowano z hoteli 2 tysiące turystów w nadmorskiej miejscowości Vieste.

Chorwacja