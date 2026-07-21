Rosyjski okręt otworzył ogień u wybrzeży Wielkiej Brytanii. „To sygnał z Kremla”

RMF24

Rosyjski okręt wojenny otworzył ogień podczas ćwiczeń na wodach międzynarodowych w pobliżu Plymouth, zaledwie dzień po objęciu stanowiska przez nowego premiera Wielkiej Brytanii, Andy’ego Burnhama. Brytyjskie władze mówią o „wysoce nietypowej” sytuacji, a media wskazują, że to demonstracja siły ze strony Rosji.

We wtorek rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony potwierdził, że rosyjska fregata rakietowa Nieustraszymyj przeprowadziła ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na wodach międzynarodowych, około 40 mil morskich (ok. 75 km) na południe od Plymouth.

„Rosyjski okręt wojenny, śledzony przez Marynarkę Królewską, przeprowadził wczoraj (w poniedziałek) ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na wodach międzynarodowych, około 40 mil morskich na południe od Plymouth” – przekazał rzecznik resortu.

Działania rosyjskiej jednostki były monitorowane przez brytyjski okręt patrolowy HMS Tyne. Załoga Nieustraszymyj poinformowała Brytyjczyków o planowanym otwarciu ognia i zażądała, by okręt patrolowy oddalił się na bezpieczną odległość. Ćwiczenia trwały około pół godziny.

Demonstracja siły wobec nowego premiera?

Według źródeł cytowanych przez brytyjską prasę, sytuacja jest „wysoce nietypowa”, zwłaszcza że w okolicy znajduje się wiele statków i łodzi cywilnych. Media sugerują, że działania Rosji mogą być bezpośrednio związane z objęciem urzędu przez nowego premiera Wielkiej Brytanii, Andy’ego Burnhama.

To nie jest zupełny przypadek, że rosyjski okręt przeprowadził ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji właśnie w dniu, w którym Andy Burnham został premierem. To sygnał z Kremla: „Jesteśmy tutaj, jesteśmy potężni i co nam zrobicie” – ocenił były naczelny dowódca brytyjskiej armii lord Richard Dannatt.

Nieustraszymyj to nowoczesna fregata rakietowa, wyposażona m.in. w przeciwokrętowe pociski manewrujące oraz działo kalibru 100 mm, zdolne oddać 50 strzałów na minutę.

Jak przypomina „Guardian”, w połowie czerwca komandosi Royal Marines weszli na pokład rosyjskiego tankowca należącego do tzw. floty cieni, a rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze do jachtu, którym na wodach kanału La Manche płynęła para emerytów.