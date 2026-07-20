Starmer żegna się z Downing Street. Wlk. Brytania ma nowego premiera

RMF24

Keir Starmer wygłosił w poniedziałek ostatnie przemówienie jako premier Wielkiej Brytanii. Podkreślił, że po ponad dwóch latach jego rządów kraj jest „silniejszy i sprawiedliwszy”, a on sam odchodzi dumny z osiągnięć swojego gabinetu. Na stanowisku zastąpił go Andy Burnham.

Odchodzę z uśmiechem, dumny ze wszystkiego, co osiągnęliśmy - stwierdził Keir Starmer.

Polityk przekonywał, że jego rząd poprawił kondycję gospodarki i usług publicznych, ograniczył skalę imigracji oraz wzmocnił międzynarodową reputację Wielkiej Brytanii. Jak zaznaczył, pełnienie funkcji premiera było „największym przywilejem jego życia”.

Starmer wyraził także pełne poparcie dla swojego następcy, Andy'ego Burnhama. Po wystąpieniu udał się do Pałacu Buckingham, gdzie formalnie złożył rezygnację na ręce króla Karola III.

Jeszcze tego samego dnia monarcha powierzył misję utworzenia rządu nowemu liderowi Partii Pracy. Po spotkaniu z królem Burnham został 59. premierem Zjednoczonego Królestwa. W poniedziałek wygłosi pierwsze przemówienie na Downing Street i rozpocznie kompletowanie swojego gabinetu.

Keir Starmer objął urząd premiera 5 lipca 2024 roku jako pierwszy laburzysta na tym stanowisku od 2010 roku. Decyzję o ustąpieniu ogłosił 22 czerwca po słabych wynikach sondaży i narastającej krytyce wewnątrz własnej partii.

Z kolei Andy Burnham został liderem Partii Pracy po wcześniejszym zdobyciu mandatu poselskiego w wyborach uzupełniających i był jedynym kandydatem na to stanowisko.

56-letni polityk urodził się w Aintree pod Liverpoolem. W latach 2001–2017 był posłem z Leigh na północy Anglii. W rządzie Gordona Browna pełnił m.in. funkcje ministra kultury i zdrowia. Po przegranych przez lewicę wyborach w 2010 roku odpowiadał za zdrowie i edukację w gabinecie cieni Eda Milibanda. Od 2017 do czerwca 2026 roku był burmistrzem aglomeracji Manchesteru, gdzie zbudował swoją pozycję.