Rosja twierdzi, że jest gotowa wznowić rozmowy trójstronne w sprawie Ukrainy

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Władze Rosji są gotowe wrócić do trójstronnych rozmów dotyczących Ukrainy w pierwszej połowie listopada – przekazał doradca Władimira Putina Jurij Uszakow po spotkaniu rosyjskiego przywódcy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve’em Witkoffem w Petersburgu.

Według Uszakowa rozmowy Władimira Putina i Steve’a Witkoffa trwały blisko trzy godziny - podała RIA Nowosti. Głównym tematem miała być sytuacja związana z wojną w Ukrainie.

Doradca rosyjskiego prezydenta oświadczył, że Moskwa „co do zasady” jest gotowa wznowić trójstronny format negocjacji w pierwszej połowie listopada.

Uszakow przekazał, że negocjacje miałyby dotyczyć budowy systemu bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy po zakończeniu wojny. Według rosyjskiego przedstawiciela Witkoff miał ocenić, że taka deklaracja zostałaby z zadowoleniem przyjęta przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Doradca Putina poinformował też, że zapoznał się z propozycjami Unii Europejskiej i Kijowa, ale „nie zawierały one zbyt wielu informacji przydatnych w kontekście rozwiązania kryzysu ukraińskiego”.

Według relacji Uszakowa Putin i Witkoff rozmawiali też o potencjalnych dużych projektach gospodarczych Rosji i Stanów Zjednoczonych. W spotkaniu zdalnie miał uczestniczyć Jared Kushner, który – jak podała RIA Nowosti – przekazał własne oceny omawianych kwestii.

Rosyjskie władze konsekwentnie deklarują, że chcą trwałego porozumienia, a nie jedynie zawieszenia broni.

Zaraz po rozmowach z Witkoffem, Władimir Putin spotkał się z premierem Chin Li Qiangiem.

Putin poinformował o uwolnieniu Amerykanina

Władimir Putin przekazał informację o uwolnieniu Stephena Hubbarda podczas spotkania w Petersburgu ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem. Rosyjski prezydent poinformował, że 74-latek został przewieziony na lotnisko Pułkowo.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił później, że decyzja była odpowiedzią na prośbę Donalda Trumpa. Jak dodał, władze Rosji uwzględniły także zły stan zdrowia Amerykanina.

Steve Witkoff podziękował Putinowi za decyzję podczas spotkania transmitowanego przez rosyjską telewizję państwową.

Prezydent przesyła podziękowania, cały nasz naród przesyła podziękowania z powodu Stephena Hubbarda. Dzięki panu wraca on do swojej rodziny – powiedział amerykański wysłannik.