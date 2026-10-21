Putin wypuścił 74-letniego Amerykanina. Stephen Hubbard wyszedł na wolność

Kim jest Stephen Hubbard?
Stephen Hubbard to emerytowany nauczyciel z Michigan, który przez lata prowadził spokojne życie z dala od rodzinnych stron. Służył w Siłach Powietrznych USA oraz Gwardii Narodowej, a po odejściu na emeryturę przez 25 lat mieszkał w Japonii, gdzie uczył angielskiego.
Następnie przeniósł się na Cypr, a od 2014 roku mieszkał w Izium na wschodniej Ukrainie wraz ze swoją ukraińską partnerką. Według relacji siostry, Patricii Hubbard Fox, żył skromnie, utrzymując się z emerytury i mając niewielki kontakt z lokalną społecznością.
Jak Hubbard został pojmany?
W lutym 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a już dwa miesiące później Izium znalazł się pod rosyjską kontrolą. We wrześniu tego samego roku miasto zostało odbite przez siły ukraińskie, jednak Hubbard był już wtedy w rosyjskiej niewoli.
Rosyjskie media twierdziły, że został zatrzymany w kwietniu 2022 roku za rzekome obsługiwanie ukraińskiego punktu kontrolnego. Okoliczności jego pojmania pozostają niejasne – rodzina rozpoznała go na nagraniach z przesłuchań, jednak nie wiadomo, kiedy i gdzie zostały one zarejestrowane.
Kontrowersyjny proces i zarzuty
Proces Hubbarda odbył się za zamkniętymi drzwiami. W październiku 2024 roku sąd w Moskwie uznał go za winnego udziału w walkach po stronie Ukrainy i skazał na niemal siedem lat więzienia. Prokuratura twierdziła, że dołączył do ukraińskiej jednostki obrony terytorialnej, przeszedł szkolenie i otrzymał broń.
Sam Hubbard, jak przekazał jego amerykański prawnik Martin De Luca, stanowczo zaprzeczał tym zarzutom, utrzymując, że został po prostu zabrany z domu przez rosyjskich żołnierzy. Rodzina również podważała wersję rosyjskich władz, podkreślając, że Hubbard miał prorosyjskie poglądy i nie byłby zdolny do walki w swoim wieku.
Międzynarodowa presja i uwolnienie
W styczniu 2025 roku Waszyngton oficjalnie uznał Hubbarda za osobę bezprawnie przetrzymywaną, co umożliwiło rozpoczęcie negocjacji w sprawie jego uwolnienia. Przez cały czas rosyjskie władze odmawiały dostępu konsularnego amerykańskim urzędnikom, a Hubbard był przenoszony między różnymi ośrodkami detencyjnymi.
W chwili zwolnienia był jedynym obywatelem USA, którego Waszyngton uznawał za bezprawnie zatrzymanego w Rosji. Jak podała agencja Reutera, Putin uwolnił Hubbarda z powodów humanitarnych.
Co dalej z Stephenem Hubbardem?
Obecnie Stephen Hubbard przebywa na lotnisku Pułkowo w Petersburgu, skąd najprawdopodobniej wkrótce wyleci do Stanów Zjednoczonych. Jego uwolnienie to efekt długotrwałych negocjacji i presji międzynarodowej.