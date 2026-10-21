Putin wypuścił 74-letniego Amerykanina. Stephen Hubbard wyszedł na wolność

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Po czterech latach od zatrzymania 74-letni obywatel USA Stephen Hubbard został niespodziewanie wypuszczony na wolność. O decyzji poinformował prezydent Rosji Władimir Putin podczas spotkania z amerykańskim wysłannikiem w Petersburgu. Prezydent USA Donald Trump informował wcześniej, że poprosił Putina o uwolnienie Hubbarda.

Kim jest Stephen Hubbard?

Stephen Hubbard to emerytowany nauczyciel z Michigan, który przez lata prowadził spokojne życie z dala od rodzinnych stron. Służył w Siłach Powietrznych USA oraz Gwardii Narodowej, a po odejściu na emeryturę przez 25 lat mieszkał w Japonii, gdzie uczył angielskiego.

Wysłannik Trumpa negocjuje z Putinem. Co ustalono w Petersburgu? Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff spotkał się w Petersburgu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie – poinformowały rosyjskie agencje informacyjne. Amerykanin…

Następnie przeniósł się na Cypr, a od 2014 roku mieszkał w Izium na wschodniej Ukrainie wraz ze swoją ukraińską partnerką. Według relacji siostry, Patricii Hubbard Fox, żył skromnie, utrzymując się z emerytury i mając niewielki kontakt z lokalną społecznością.

Jak Hubbard został pojmany?

W lutym 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a już dwa miesiące później Izium znalazł się pod rosyjską kontrolą. We wrześniu tego samego roku miasto zostało odbite przez siły ukraińskie, jednak Hubbard był już wtedy w rosyjskiej niewoli.

Rosyjskie media twierdziły, że został zatrzymany w kwietniu 2022 roku za rzekome obsługiwanie ukraińskiego punktu kontrolnego. Okoliczności jego pojmania pozostają niejasne – rodzina rozpoznała go na nagraniach z przesłuchań, jednak nie wiadomo, kiedy i gdzie zostały one zarejestrowane.

Kontrowersyjny proces i zarzuty

Proces Hubbarda odbył się za zamkniętymi drzwiami. W październiku 2024 roku sąd w Moskwie uznał go za winnego udziału w walkach po stronie Ukrainy i skazał na niemal siedem lat więzienia. Prokuratura twierdziła, że dołączył do ukraińskiej jednostki obrony terytorialnej, przeszedł szkolenie i otrzymał broń.

Sam Hubbard, jak przekazał jego amerykański prawnik Martin De Luca, stanowczo zaprzeczał tym zarzutom, utrzymując, że został po prostu zabrany z domu przez rosyjskich żołnierzy. Rodzina również podważała wersję rosyjskich władz, podkreślając, że Hubbard miał prorosyjskie poglądy i nie byłby zdolny do walki w swoim wieku.

Międzynarodowa presja i uwolnienie

W styczniu 2025 roku Waszyngton oficjalnie uznał Hubbarda za osobę bezprawnie przetrzymywaną, co umożliwiło rozpoczęcie negocjacji w sprawie jego uwolnienia. Przez cały czas rosyjskie władze odmawiały dostępu konsularnego amerykańskim urzędnikom, a Hubbard był przenoszony między różnymi ośrodkami detencyjnymi.

W chwili zwolnienia był jedynym obywatelem USA, którego Waszyngton uznawał za bezprawnie zatrzymanego w Rosji. Jak podała agencja Reutera, Putin uwolnił Hubbarda z powodów humanitarnych.

Co dalej z Stephenem Hubbardem?

Obecnie Stephen Hubbard przebywa na lotnisku Pułkowo w Petersburgu, skąd najprawdopodobniej wkrótce wyleci do Stanów Zjednoczonych. Jego uwolnienie to efekt długotrwałych negocjacji i presji międzynarodowej.