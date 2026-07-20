Rosja sięga do zapasów? Więcej strzela, niż produkuje

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Rosja kontynuuje ataki rakietowe na Ukrainę, wystrzeliwując w lipcu więcej pocisków balistycznych, niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca - wynika z najnowszego raportu amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Analitycy zwracają uwagę, że Kreml sięga po zgromadzone zapasy, by utrzymać presję na ukraińskie miasta, a skuteczność pocisków balistycznych przewyższa użycie dronów i pocisków manewrujących.

ISW informuje, że Rosja wystrzeliła w lipcu więcej pocisków balistycznych niż produkuje w ciągu miesiąca (zdjęcie ilustracyjne)

ISW informuje, że Rosja wystrzeliła w lipcu więcej pocisków balistycznych niż produkuje w ciągu miesiąca (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) powołuje się na ukraiński portal Militarnyj, który poinformował, że Rosja wykorzystała w lipcu nawet dwie trzecie planowanej rocznej produkcji pocisków hipersonicznych Cyrkon. Z danych Sił Powietrznych Ukrainy wynika, że od początku bieżącego miesiąca siły rosyjskie użyły przeciwko Ukrainie 107 pocisków balistycznych oraz 20 rakiet Cyrkon.

Militarnyj, powołując się na dane ukraińskiego wywiadu wojskowego, podaje, że Rosja produkuje miesięcznie około 60 pocisków balistycznych Iskander-M oraz 40 rakiet do systemów S-400.

Wygląda na to, że Rosja sięga do swoich zapasów, aby nadal zwiększać liczbę rakiet balistycznych wystrzeliwanych na Ukrainę, ponieważ rakiety te osiągają wyższą skuteczność niż drony i pociski manewrujące - ocenili analitycy ISW.

Według ekspertów, rosyjskie wojska ograniczyły liczbę dronów wykorzystywanych w nocnych atakach. Od początku lipca użyły 2955 bezzałogowców wobec 5749 w czerwcu.

Ukraina potrzebuje Patriotów

W nocy z soboty na niedzielę siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany, skoordynowany atak na Ukrainę z użyciem 41 rakiet i 125 bezzałogowców. Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że odnotowano trafienia 23 rakiet i 10 dronów uderzeniowych, a głównym celem ataku był Kijów.

Media zaznaczają, że Ukraina pilnie potrzebuje pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot, ponieważ są one jednym z nielicznych środków zdolnych do przechwytywania rosyjskich pocisków balistycznych, których Rosja używa coraz częściej w atakach na ukraińskie miasta.

Kijów od dłuższego czasu zabiegał o uzyskanie licencji na produkcję pocisków Patriot. 8 lipca, podczas szczytu NATO w tureckiej Ankarze, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Ukraina otrzyma takową licencję.