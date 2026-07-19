40 pocisków w 40 minut. Eksplozje i toksyczny dym po rosyjskim ataku

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W nocy Rosja przeprowadziła największy atak balistyczny na stolicę Ukrainy. W ciągu zaledwie 40 minut na Kijów spadło około 40 pocisków typu Iskander-M, Cyrkon i S-400, powodując pożary i zniszczenia w budynkach mieszkalnych.

Pożar w Kijowie po rosyjskim ataku (źródło: DSNS Ukraine)

Pożar w Kijowie po rosyjskim ataku (źródło: DSNS Ukraine) / materiały udostępnione

Jest to największa liczba pocisków balistycznych użytych przeciwko stolicy w czasie całej wojny na pełną skalę - komentuje atak portal ZN.UA. Do tej pory wiadomo o dwóch osobach, które zostały ranne. Obie zostały hospitalizowane na oddziałach szpitali miejskich.

W wielu dzielnicach Kijowa słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się toksyczny dym z pożarów. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował o trafieniach w budynki mieszkalne.

Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc była stacja metra Łukjanowska, gdzie zawaliła się część sufitu w holu. Rosyjskie pociski uderzyły także w budynek mieszkalny przy ulicy Vaclava Havla.

Zniszczenia w kijowskich dzielnicach

W komunikacie wydanym przez władze miasta o godzinie 03:25 (02:35 czasu polskiego) skutki ataku odnotowano w kilku dzielnicach stolicy:

W dzielnicy dnieprowskiej otrzymano zgłoszenie o pożarze w pobliżu centrum handlowego. Wybuchł również pożar w akademiku wywołany spadającymi odłamkami pocisków.

W dzielnicy deśniańskiej trafiony został budynek niemieszkalny. Zapaliły się samochody.

W dzielnicy sołomiańskiej trafiony został budynek niemieszkalny. Pożar wybuchł w budynku supermarketu i pobliskim budynku mieszkalnym. Ponadto odłamki spadły w pobliżu budynku mieszkalnego pod innym adresem – uszkodzone zostały okna, a osobę z drugiego piętra udało się uratować.

W dzielnicy szewczenkowskiej, w wyniku spadających odłamków, zapaliła się trzypiętrowa dobudówka budynku administracyjnego. Uszkodzonych zostało również ponad dziesięć zaparkowanych samochodów. W pobliskim budynku mieszkalnym wybite zostały szyby. Dodatkowo zgłoszono pożar w budynku niemieszkalnym.

W dzielnicy światoszyńskiej otrzymano zgłoszenie o trafieniu w prywatny budynek mieszkalny, informacje o pożarze nie zostały potwierdzone.

Informacje o ofiarach i rozmiarach zniszczeń są obecnie ustalane - informują władze.