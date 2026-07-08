Putin jest trudny i Zełenski jest trudny. Ważne ogłoszenie ws. Ukrainy

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Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że obie strony wojny w Ukrainie chcą osiągnąć porozumienie, ale Władimir Putin z Rosji i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski byli do tej pory „trudni”. Przywódca Stanów Zjednoczonych publicznie potwierdził także, iż Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.

Zrób to sam

Prezydent Donald Trump zapowiedział w środę, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie licencji na produkcję rakiet Patriot. Oświadczenie padło podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze.

Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego. W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: „Zróbcie je sami” - dodał.

Prezydent Ukrainy wielokrotnie apelował o przekazanie amerykańskich systemów Patriot, które są jedyną bronią w ukraińskim arsenale zdolną do zestrzeliwania pocisków balistycznych. Ich duża prędkość i tor lotu sprawiają, że są wyjątkowo trudne do przechwycenia. Zełenski miał poruszyć tę kwestię podczas spotkania z Trumpem.

W ostatnich miesiącach Moskwa nasiliła ataki powietrzne na Ukrainę. W nocy z wtorku na środę Rosja ponownie ostrzelała Kijów pociskami balistycznymi — był to trzeci taki atak na stolicę Ukrainy w ciągu tygodnia, wykorzystujący krytyczne braki w amerykańskich systemach obrony powietrznej.

NATO reaguje na zagrożenia z Rosji. Nowy etap ochrony Bałtyku NATO przekształca swoją dotychczasową misję Baltic Air Policing w regionie bałtyckim w pełnoprawną misję obrony powietrznej. Decyzja zapadła podczas szczytu Sojuszu w Ankarze i ma zapewnić szybszą oraz bardziej elastyczną reakcję na zagrożenia ze…

Trump przyznaje, że Ukraina ma karty

W odróżnieniu od wcześniejszych spotkań między Zełenskim i Trumpem, przywódca USA sprawiał wrażenie nieco bardziej łagodnego i wykazującego większe uznanie dla ukraińskich zdolności obronnych.

Trump ocenił, że Rosja znajduje się pod presją, co powoduje - według prezydenta USA - zmianę warunków negocjacyjnych. Robią się trochę lepsze w tym kierunku, na jakim ci zależy - zwrócił się do Zełenskiego.

Nie do końca wiadomo, co przywódca Stanów Zjednoczonych miał na myśli, bo z Kremla nie napływają żadne sygnały o złagodzeniu stanowiska negocjacyjnego. Wręcz przeciwnie, Moskwa wyraża głęboki żal w związku z brakiem uszanowania rzekomych ustaleń, które miały miejsce w ubiegłym roku na Alasce.

Trump zapewnił, że pracuje nad porozumieniem i „rozmawia z Putinem bardzo często”, a Zełenski dodał, że jest przekonany, iż Ameryka zrobi, co w jej mocy, by zakończyć konflikt. Prezydent USA ponowił tezę, że „do wojny nigdy by nie doszło, gdyby to on był prezydentem”.

Trump podkreślił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą zakończenia wojny, choć – jak zaznaczył – zarówno Władimir Putin, jak i Zełenski mają „trudne charaktery”.

Zapytany przez dziennikarza, czy zamierza złożyć wizytę w Kijowie, potwierdził, zaznaczając jednak, że wolałby to zrobić po zakończeniu wojny.

Prezydent USA oznajmił także, że po zakończeniu spotkania z Zełenskim, odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.