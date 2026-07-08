RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Putin jest trudny i Zełenski jest trudny. Ważne ogłoszenie ws. Ukrainy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (15:56)

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że obie strony wojny w Ukrainie chcą osiągnąć porozumienie, ale Władimir Putin z Rosji i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski byli do tej pory „trudni”. Przywódca Stanów Zjednoczonych publicznie potwierdził także, iż Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.

Putin jest trudny i Zełenski jest trudny. Ważne ogłoszenie ws. Ukrainy
Spotkanie Zełenski-Trump w Ankarze (fot. SAUL LOEB/AFP/East News) /East News
  • Prezydent Donald Trump zapowiedział udzielenie Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, co ma zwiększyć zdolności obronne Ukrainy wobec rosyjskich ataków rakietowych.
  • Trump ocenił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą zakończenia wojny, choć obaj przywódcy mają „trudne charaktery”, a sytuacja negocjacyjna podobno ulega poprawie, mimo braku sygnałów złagodzenia ze strony Kremla.
  • Po spotkaniu z prezydentem Zełenskim Trump zapowiedział rozmowę telefoniczną z Putinem oraz potwierdził chęć odwiedzenia Kijowa, ale dopiero po zakończeniu konfliktu.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Zrób to sam

Prezydent Donald Trump zapowiedział w środę, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie licencji na produkcję rakiet Patriot. Oświadczenie padło podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze. 

Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego. W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: „Zróbcie je sami” - dodał.

Prezydent Ukrainy wielokrotnie apelował o przekazanie amerykańskich systemów Patriot, które są jedyną bronią w ukraińskim arsenale zdolną do zestrzeliwania pocisków balistycznych. Ich duża prędkość i tor lotu sprawiają, że są wyjątkowo trudne do przechwycenia. Zełenski miał poruszyć tę kwestię podczas spotkania z Trumpem.

W ostatnich miesiącach Moskwa nasiliła ataki powietrzne na Ukrainę. W nocy z wtorku na środę Rosja ponownie ostrzelała Kijów pociskami balistycznymi — był to trzeci taki atak na stolicę Ukrainy w ciągu tygodnia, wykorzystujący krytyczne braki w amerykańskich systemach obrony powietrznej.

Trump przyznaje, że Ukraina ma karty

W odróżnieniu od wcześniejszych spotkań między Zełenskim i Trumpem, przywódca USA sprawiał wrażenie nieco bardziej łagodnego i wykazującego większe uznanie dla ukraińskich zdolności obronnych.

Trump ocenił, że Rosja znajduje się pod presją, co powoduje - według prezydenta USA - zmianę warunków negocjacyjnych. Robią się trochę lepsze w tym kierunku, na jakim ci zależy - zwrócił się do Zełenskiego.

Nie do końca wiadomo, co przywódca Stanów Zjednoczonych miał na myśli, bo z Kremla nie napływają żadne sygnały o złagodzeniu stanowiska negocjacyjnego. Wręcz przeciwnie, Moskwa wyraża głęboki żal w związku z brakiem uszanowania rzekomych ustaleń, które miały miejsce w ubiegłym roku na Alasce.

Trump zapewnił, że pracuje nad porozumieniem i „rozmawia z Putinem bardzo często”, a Zełenski dodał, że jest przekonany, iż Ameryka zrobi, co w jej mocy, by zakończyć konflikt. Prezydent USA ponowił tezę, że „do wojny nigdy by nie doszło, gdyby to on był prezydentem”.

Trump podkreślił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą zakończenia wojny, choć – jak zaznaczył – zarówno Władimir Putin, jak i Zełenski mają „trudne charaktery”.

Zapytany przez dziennikarza, czy zamierza złożyć wizytę w Kijowie, potwierdził, zaznaczając jednak, że wolałby to zrobić po zakończeniu wojny.

Prezydent USA oznajmił także, że po zakończeniu spotkania z Zełenskim, odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.

Źródło: RMF24
Tagi: Donald Trump wojna w Ukrainie Wołoldymyr Zełenski

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: