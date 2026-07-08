Putin jest trudny i Zełenski jest trudny. Ważne ogłoszenie ws. Ukrainy

Zrób to sam
Prezydent Donald Trump zapowiedział w środę, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie licencji na produkcję rakiet Patriot. Oświadczenie padło podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze.
Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego. W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: „Zróbcie je sami” - dodał.
Prezydent Ukrainy wielokrotnie apelował o przekazanie amerykańskich systemów Patriot, które są jedyną bronią w ukraińskim arsenale zdolną do zestrzeliwania pocisków balistycznych. Ich duża prędkość i tor lotu sprawiają, że są wyjątkowo trudne do przechwycenia. Zełenski miał poruszyć tę kwestię podczas spotkania z Trumpem.
W ostatnich miesiącach Moskwa nasiliła ataki powietrzne na Ukrainę. W nocy z wtorku na środę Rosja ponownie ostrzelała Kijów pociskami balistycznymi — był to trzeci taki atak na stolicę Ukrainy w ciągu tygodnia, wykorzystujący krytyczne braki w amerykańskich systemach obrony powietrznej.
Trump przyznaje, że Ukraina ma karty
W odróżnieniu od wcześniejszych spotkań między Zełenskim i Trumpem, przywódca USA sprawiał wrażenie nieco bardziej łagodnego i wykazującego większe uznanie dla ukraińskich zdolności obronnych.
Trump ocenił, że Rosja znajduje się pod presją, co powoduje - według prezydenta USA - zmianę warunków negocjacyjnych. Robią się trochę lepsze w tym kierunku, na jakim ci zależy - zwrócił się do Zełenskiego.
Nie do końca wiadomo, co przywódca Stanów Zjednoczonych miał na myśli, bo z Kremla nie napływają żadne sygnały o złagodzeniu stanowiska negocjacyjnego. Wręcz przeciwnie, Moskwa wyraża głęboki żal w związku z brakiem uszanowania rzekomych ustaleń, które miały miejsce w ubiegłym roku na Alasce.
Trump zapewnił, że pracuje nad porozumieniem i „rozmawia z Putinem bardzo często”, a Zełenski dodał, że jest przekonany, iż Ameryka zrobi, co w jej mocy, by zakończyć konflikt. Prezydent USA ponowił tezę, że „do wojny nigdy by nie doszło, gdyby to on był prezydentem”.
Trump podkreślił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą zakończenia wojny, choć – jak zaznaczył – zarówno Władimir Putin, jak i Zełenski mają „trudne charaktery”.
Zapytany przez dziennikarza, czy zamierza złożyć wizytę w Kijowie, potwierdził, zaznaczając jednak, że wolałby to zrobić po zakończeniu wojny.
Prezydent USA oznajmił także, że po zakończeniu spotkania z Zełenskim, odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.