Rosja przejmuje kontrolę nad aktywami kolejnych europejskich firm

RMF24

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Władimir Putin podpisał dekret, zgodnie z którym rosyjskie władze objęły tymczasowym zarządem aktywa firm z Francji, Niemiec, Szwecji i Holandii. Ruch Kremla ma też symboliczny wymiar.

Podpisany w czwartek dekret nakazuje objęcie tymczasową kontrolą aktywów należących do francuskiego producenta podłóg Tarkett, a także firm wytwarzających opakowania - niemieckiego Menshen, szwedzkiego Sverige International Holdings i duńskiego Sonoco.

Krok ten ma też symboliczny wymiar - dekret został podpisany tego samego dnia, w którym w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt UE z udziałem ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tematem piątkowych rozmów są m.in. potrzeby wojskowe i energetyczne Ukrainy.

Kolejny taki ruch ze strony Kremla

To kolejny taki ruch ze strony władz w Moskwie. We wrześniu pod tymczasowym zarządem Rosji znalazły się aktywa szwajcarskiego producenta żywności Nestle, francuskiej sieci supermarketów spożywczych Auchan oraz niemieckiej sieci spożywczej Metro.

Kreml informował wówczas, że jest to odpowiedź na wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy. Przedstawiciele władz w Moskwie zapewniali, że decyzja ta może zostać cofnięta.

W lipcu 2023 r. rosyjskie aktywa Danone, największego w kraju producenta nabiału, zostały przejęte pod „tymczasowy zarząd” państwa, a nadzór nad nimi objął członek rodziny Ramzana Kadyrowa, przywódcy Czeczenii na rosyjskim Północnym Kaukazie.

Rosyjski prezydent uchylił w marcu 2024 r. dekret o tymczasowym zarządzie, a dwa miesiące później Danone sfinalizował sprzedaż swoich aktywów w Rosji lokalnemu inwestorowi.