Moskwa kładzie łapę na Auchan i Nestle. Putin wydał dekret

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Przywódca Rosji Władimir Putin wydał dekret o przekazaniu pod czasowy zarząd spółki L.E.V. Management rosyjskich aktywów szwajcarskiego koncernu Nestle i francuskiej grupy Auchan. Dekret został opublikowany w czwartek - podał niezależny portal Meduza. Auchan i Nestle nie wycofały się z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Ludzie czekają na autobus przed sklepem sieci Auchan w centrum handlowym Mega Mall w Moskwie, Rosja, 16 lutego 2023 r. (fot. MAXIM SHIPENKOV)

Ludzie czekają na autobus przed sklepem sieci Auchan w centrum handlowym Mega Mall w Moskwie, Rosja, 16 lutego 2023 r. (fot. MAXIM SHIPENKOV) / PAP/EPA

Agencja AFP poinformowała, że do tej samej spółki - L.E.V. Management - trafią także aktywa dawnego rosyjskiego podmiotu grupy Leroy Merlin, który w 2024 roku zmienił w Rosji nazwę na Lemana Pro.

Wcześniej przekazanie pod czasowy zarząd zakończyło się w przypadku kilku dużych przedsiębiorstw zmianą właściciela.

Meduza przypomina, że media w Rosji podały w połowie sierpnia, iż firma o nazwie KS Logistika zwróciła się do Putina o wprowadzenie czasowego zarządu w pięciu rosyjskich podmiotach prawnych Nestle. Media te przypuszczały, że może być to pierwszym etapem w procedurze zmiany właściciela.

W jaki sposób Auchan i Nestle działały w Rosji?

Auchan i Nestle nie wycofały się z Rosji po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku. Nestle ograniczyła jednak działalność - wstrzymała inwestycje i zaprzestała sprzedaży niektórych marek swojej produkcji. Auchan po wybuchu wojny informował, że nie zamierza wycofać się z Rosji, jednak jesienią 2024 roku media francuskie pisały, że Auchan zamierza sprzedać swoje aktywa w Rosji. Według tych doniesień pojawili się dwaj nabywcy, w tym Gazprombank.

Od czasu rozpoczęcia wojny część firm działających na rynkach międzynarodowych opuściła Rosję, inne wstrzymały działalność bądź zostały przekazane firmom rosyjskim.

Kto stoi za firmą L.E.V. Management?

Firma L.E.V. Management została zarejestrowana w październiku 2024 roku w Moskwie. Jej prezesem jest Andriej Krajuszkin. „Nowaja Gazieta Jewropa” twierdzi , że imię i nazwisko prezesa L.E.V. Management, a także jego data urodzenia, pokrywają się z datą urodzenia generała dywizji Andrieja Krajuszkina z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który pełnił funkcję pierwszego zastępcy szefa Dyrekcji ds. Migracji od 2016 roku do co najmniej 2020 roku.