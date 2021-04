Rosyjska Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) nałożyła 12 mln dolarów kary na amerykańską firmę Apple za nadużywanie monopolistycznej pozycji na rynku aplikacji mobilnych.

Sprzęt firmy Apple / Pexels

Rosyjska Federalna Służba Antymonopolowa uznała, że dystrybucja aplikacji poprzez należący do Apple system operacyjny iOS daje przewagę konkurencyjną aplikacjom tej firmy. Firma Apple ogłosiła, że z szacunkiem przyjęła decyzję FAS, ale się z nią nie zgadza i będzie się od niej odwoływać.

W sierpniu 2020 roku FAS ustaliła, że Apple nadużywała swojej pozycji i wydała dyrektywę nakazującą amerykańskiej firmie usunięcie przepisów pozwalających jej na odrzucanie aplikacji innych producentów z App Store - należącej do Apple platformy do ściągania aplikacji.



Ta decyzja była następstwem skargi zajmującej się bezpieczeństwem w sieci rosyjskiej firmy Kaspersky Lab. Najnowsza wersja aplikacji tej firmy Safe Kids nie została dopuszczona do dystrybucji przez Apple. Amerykańska firma odpowiedziała wówczas, że pracuje z Kaspersyk Lab, by zapewnić zgodność tej aplikacji z wymogami platformy, a w App Store dostępnych jest 13 innych produktów tej firmy.



Zachodnie firmy technologiczne znalazły się w ostatnich miesiącach pod rosnącą presją ze strony rosyjskich władz - przypomina agencja Reutera.



Na początku kwietnia państwowy regulator mediów i internetu Roskomnadzor ogłosił, że spowolni działanie Twittera za niewystarczająco szybkie usuwanie zakazanych treści, w tym pornografii dziecięcej i "wezwań do nastolatków, by popełniali samobójstwa".



Roskomnadzor już wcześniej nie wykluczył, że takie działania mogą zostać również podjęte wobec Facebooka, YouTube i Instagrama, jeżeli serwisy "również będą naruszać rosyjskie prawo" i nie będą na żądanie regulatora usuwać zakazanych materiałów.