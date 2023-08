Dużą wyobraźnią popisał się pewien Brytyjczyk. Mężczyzna postanowił oświadczyć się swojej partnerce na Hebrydach. O pomoc poprosił obsługę miejscowego lotniska. Ci, w jego imieniu, wyryli na piasku olbrzymimi literami zdanie: "Bridget, czy wyjdziesz za mnie?". Wybranka jego serca napis obserwowała z powietrza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas odpływu morza plaża na Hebrydach staje się lądowiskiem dla niewielkich samolotów. To jedyny sposób, by dotrzeć do najdalej oddalonych od wybrzeży Szkocji wysepek.

Stephen McCann poprosił obsługę prowizorycznego lotniska w Barra, by w jego imieniu wyryli na piasku olbrzymimi literami jedno zdanie. Miał niebawem udać się tam z partnerką na wakacje.

Gdy ich samolot schodził do lądowania, wybrankę serca Brytyjczyka powitało na ziemi ważne pytanie - "Bridget, czy wyjdziesz za mnie". Wobec tak romantycznych oświadczyn, odpowiedź mogła być tylko jedna.