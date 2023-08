Przychody Twojej firmy utrzymują się na stałym poziomie? W praktyce oznacza to, że są niższe niż jeszcze 2-3 lata temu. To wina szalejącej inflacji, która nie oszczędza również przedsiębiorców, a być może właśnie w ich interesy uderza najmocniej. W takiej sytuacji warto poszukać sposobów na oszczędzanie. Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych pomysłów – wypróbuj je, jeśli chcesz zabezpieczyć budżet firmy i zbudować solidną poduszkę finansową.

Dywersyfikacja portfela - oszczędzaj i inwestuj w różne instrumenty finansowe

Podstawową zasadą, która powinna przyświecać firmie pragnącej nie tylko inwestować, ale też oszczędzać, jest dywersyfikacja działań. Oznacza to, że lepiej jest ulokować pieniądze w różnych instrumentach, aby w razie niepowodzenia jednego, nie stracić całego majątku.

Tu do wyboru jest całkiem sporo rozwiązań, przy czym część z nich jest zarezerwowana wyłącznie dla wytrawnych graczy, którzy znają i śledzą giełdę, mają wiedzę w sektorze finansowym i potrafią analizować rynek. Niestety, wielu przedsiębiorców skoncentrowanych na swojej działalności nie jest w stanie jeszcze dodatkowo zagłębiać się w arkana instrumentów finansowych służących oszczędzaniu oraz pomnażaniu zysków.

Zatem, jeśli kryptowaluty, akcje i obligacje indeksowane inflacją lub stopą procentową to temat, który jest Ci (jeszcze) obcy, skupmy się na najpopularniejszych (i bezpieczniejszych) sposobach budowania firmowej poduszki finansowej. Są łatwo dostępne i proste w obsłudze, a należą do nich:

konta oszczędnościowe;

konta walutowe - możliwość zakupienia obcej waluty, która jest mocniejsza i stabilniejsza od złotówki;

inwestycje w nieruchomości, OZE;

zwiększenie tempa inwestycji;

inwestycja w rozwój firmy.

Zastanawiasz się, czy wydatki na rozwój firmy, fotowoltaikę czy nieruchomości to aby na pewno sposób na oszczędzanie? Okazuje się, że tak. Po poniesieniu jednorazowej inwestycji za jakiś czas zaczniesz liczyć zyski, a zaoszczędzone pieniądze możesz dalej inwestować.



W co zainwestować i jak ulokować firmowe pieniądze?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystko zależy od kilku czynników. Na pewno istotna jest rzetelna ocena ryzyka i swoich możliwości, w której pomoże doradca finansowy lub pracownik banku obsługujący klientów biznesowych.

Każda firma ma inne potrzeby, oczekiwania, możliwości finansowe. Dlatego warto zastanowić się:

Czy jesteś (jako firma) w stanie zamrozić kapitał na określony czas, czy raczej chcesz mieć swobodę wpłat i wypłat środków, gdy będą one potrzebne?

Czy dopuszczasz do siebie ryzykowne przedsięwzięcia (np. zakup akcji), na których owszem można zarobić, ale też sporo stracić, czy raczej wolisz mniejszy, lecz stabilniejszy zysk?

Czy chcesz utrzymać dotychczasowy poziom przychodów, czy raczej zwiększać je z czasem, inwestować w rozwój przedsiębiorstwa?

Od tego zależy, czy poprzestaniesz na otworzeniu konta oszczędnościowego lub lokaty, czy postanowisz "wgryźć" się w poważniejsze inwestycje. Zacznijmy jednak od podstaw.



Konto oszczędnościowe dla firmy

Przy bieżącym rachunku biznesowym warto posiadać dodatkowe produkty - w tym wypadku wspierające oszczędzanie. Jednym z nich jest bez wątpienia konto oszczędnościowe dla firm, które jest wyżej oprocentowane.

Jak zasilać takie konto? Możesz to robić na dwa sposoby:

ustalić stałą miesięczną kwotę, która będzie przeznaczona na oszczędności, a potem regularnie przelewać ją na rachunek oszczędnościowy;

zadeklarować, jaka nadwyżka na koncie powinna być przesłana automatycznie na konto oszczędnościowe.

W sytuacji, w której zakładasz, że chcesz mieć stały dostęp do swoich środków, wpłacać i wypłacać je, kiedy chcesz i to bez utraty odsetek, konto oszczędnościowe okaże się dobrym rozwiązaniem. Zapewni Ci swobodę, ale też da szansę na generowanie oszczędności - zarówno, kiedy masz jasno określony cel, jak i wtedy, gdy po prostu budujesz poduszkę finansową.



Zakup obcej, stabilnej waluty

Konto walutowe to z kolei inny produkt bankowy, zakładany i prowadzony obok rachunku podstawowego. Możesz wykorzystać taki rachunek do bieżących rozliczeń z kontrahentami, ale też do zakupu stabilnych, obcych walut i odkładania ich na przyszłe inwestycje. To opcja warta rozważenia, szczególnie że koszty dodatkowe, prowizje związane np. z przewalutowaniami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli posiadasz aplikację mobilną banku Credit Agricole - CA24, możesz skorzystać z wirtualnego kantoru walutowego, który umożliwia wymianę w czasie rzeczywistym, a bank nie pobiera za to żadnej prowizji. W związku z tym opłacasz wyłącznie wartość samej waluty.



Inwestycje i zwiększenie zysków

Poprzez przemyślane inwestycje, firmy mogą zwiększać swoje obroty, a co za tym idzie - dochody. Co warto rozważyć? Jeśli wynajmujesz biuro, budowa własnego - w dłuższej perspektywie - może się okazać bardziej opłacalna. Zaoszczędzisz na comiesięcznych opłatach za wynajem, a nieruchomość utrzyma lub zwiększy swoją wartość. Jeśli będzie za duża na potrzeby Twojej firmy, resztę powierzchni wynajmiesz i zyskasz dodatkowe źródło dochodów. W tym kontekście warto też rozważyć np. inwestycję w OZE i założenie instalacji fotowoltaicznej.