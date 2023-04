23 grudnia 2020 r. pracownik socjalny był ponownie z wizytacją u rodziców Finleya. Dziecka nie widział, bo wedle słów Stephena, miało spać w pokoju na piętrze. Przedstawiciel opieki społecznej zanotował za to, że matka dziecka stała wówczas na ulicy i wyglądała, jakby handlowała narkotykami.

Około godz. 2.30 w noc Bożego Narodzenia rodzice Finleya wezwali do niego pogotowie. O godz. 3:45 25 grudnia 2020 r. w szpitalu stwierdzono śmierć 10-miesięcznego chłopczyka. W rękach wyrodnych rodziców przeżył 39 dni - pisze "Guardian".

"Sekcja zwłok wykazała 71 pojedynczych siniaków na ciele dziecka, a także dwa ślady oparzeń - jeden określony jako 'płomień zapalniczki' - oraz 57 złamań miednicy, barku, kostki i żeber. To właśnie te urazy doprowadziły u Finleya do rozwoju infekcji klatki piersiowej, zapalenia płuc i posocznicy, a ostatecznie spowodowały jego śmierć w Boże Narodzenie 2020 r." - czytamy na łamach "Guardiana". Testy toksykologiczne wykazały obecność marihuany we krwi Finleya, co wskazuje, że noworodek wdychał dym w ciągu 24 godzin przed śmiercią.