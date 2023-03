W 2001 r. zginęła żona Blake’a, Bonny Lee Bakley. Została zastrzelona, gdy czekała na męża w samochodzie zaparkowanym na opustoszałej ulicy w Los Angeles. Blake zeznał, że był w tym czasie we włoskiej restauracji. Wrócił do lokalu po broń, którą miał tam przez przypadek zostawić podczas kolacji z żoną. Ciało żony odkrył, gdy wyszedł z restauracji.

Blake został oskarżony o spowodowanie jej śmierci. Na wyrok czekał w areszcie. Po czterech latach ława przysięgłych uznała go za niewinnego.

W procesie cywilnym sąd nakazał mu wypłacenie 30 mln dolarów dzieciom jego byłej żony. To doprowadziło Blake’a do bankructwa. Odwołał się od tego wyroku - ostatecznie suma odszkodowania została zmniejszona do 15 mln dolarów.