"Sprawa jest wyjaśniania i badana. W Zjednoczonej Prawicy nie ma taryfy ulgowej dla nikogo" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Michał Woś. W ten sposób wiceminister sprawiedliwości i wiceszef Solidarnej Polski skomentował decyzję Jacka Żalka, który złożył rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z aferą wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Afera w NCBR. Woś: W Zjednoczonej Prawicy nie ma taryfy ulgowej dla nikogo

Jeżeli są nieprawidłowości, one będą zbadane i będą wyciągnięte konsekwencje - podkreślił Woś.

A może Jacek Żalek stracił stanowisko, bo ośmielił się podnieść rękę na Adama Bielana i zeznać w prokuraturze, że są stenogramy rozmów, w których pojawia się Bielan? - pytał prowadzący rozmowę Mariusz Piekarski.

Nic mi o tej sprawie nie wiadomo, żeby były takie stenogramy poza jakimiś medialnymi informacjami. W oświadczeniu minister Żalek poinformował, że nigdy nie naruszał dobrego imienia partii Republikańskiej, czy coś w tym stylu. Więc w związku z tym, nie wiem, jak wyglądają szczegóły postępowania prokuratorskiego w tej konkretnej sprawie - dodał.

Czy jeśli Jacek Żalek zeznał w prokuraturze - jak donoszą media - że była prowadzona operacja "Czarny węgiel", polegająca na przyznawaniu milionowych dotacji firmom słupom, by zabezpieczyć finansowo ewentualnie partię na wypadek porażki wyborczej i jeśli to jest prawdą, to jak pan to oceni? - dopytywał Mariusz Piekarski.

Jeśli - informuje naszych słuchaczy, że wchodzimy w sferę spekulacji. Ja nie chcę komentować spekulacji medialnych. Gdyby taki proceder miał miejsce, to z pewnością byłby skandaliczny i trzeba wyciągnąć konferencję. Natomiast to są spekulacje medialne, a nie informacje od osób prowadzących śledztwo - odpowiedział gość Rozmowy w południe w RMF FM.

"Odwracanie uwagi publicznej od innych spraw"

Woś był też pytany, czy z Janem Pawłem II Zjednoczonej Prawicy łatwiej będzie wygrać wybory.

To nie chodzi o kontekst wyborczy, tu chodzi o gigantyczną operację, która została przeprowadzona przez stację telewizyjną - powiem otwarcie - założoną przez konfidentów esbecji. Materiał oparty na doniesieniach także wytworzonych przecież przez SB - skomentował.

To jest moja opinia. To jest odwracanie uwagi publicznej od innych spraw. Skupienie się na największym z Polaków, można powiedzieć w dziejach, a na pewno w najnowszej historii Polski - zaznaczył.

Ja widziałem paski TVN-u i widziałem ich główną stronę internetową, które były rozżarzone wręcz na żółto, szkalując Jana Pawła II. A kiedy jednoznacznie powiedzieliśmy: dość, kiedy zobaczyli, że społeczeństwo będzie się organizować w obronie tego wielkiego Polaka. To jest oburzające - mówił.

Pedofilię trzeba zawsze wyjaśnić i od tego są odpowiednie działania, także historyków w tym przypadku. Natomiast my mamy do czynienia z materiałem, w którym materiały SB są główną tezą ataku na Jana Pawła II, po to, żeby uderzyć w jego autorytet, żeby uderzyć w te wartości, które prezentował, wartości konserwatywne - dodał Woś.