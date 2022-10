Były brytyjski minister finansów Rishi Sunak oficjalnie ogłosił, że będzie się ubiegał o przywództwo w Partii Konserwatywnej. Nowy lider przejmie zarazem urząd premiera kraju. Sunak już osiągnął wymagany próg poparcia, by mógł startować w wyborach.

Rishi Sunak / Shutterstock

"Wielka Brytania to wspaniały kraj, ale stoimy wobec głębokiego kryzysu gospodarczego. Dlatego też kandyduję na lidera Partii Konserwatywnej i kolejnego premiera. Chcę naprawić naszą gospodarkę, zjednoczyć naszą partię i dotrzymać obietnice złożone naszemu krajowi" - napisał w oświadczeniu Rishi Sunak.

Polityk podkreślił, że udowodnił w przeszłości zdolność do realizacji obietnic, profesjonalizm i odpowiedzialność oraz zapewnił, że będzie "pracował dzień w dzień, aby zadanie zostało wykonane".

Co z Johnsonem?

Sunak jest drugim politykiem Partii Konserwatywnej, który potwierdził start w wyborach - w piątek zrobiła to liderka Izby Gmin Penny Mordaunt - ale pierwszym, który uzyskał poparcie przynajmniej stu posłów, co jest konieczne by zakwalifikować się do właściwego wyścigu. W sobotę wieczorem Sunak spotkał się z byłym premierem Borisem Johnsonem, który również ma zamiar ubiegać się ponownie o przywództwo partii, w sprawie jakiegoś porozumienia pozwalającego uniknąć dalszych podziałów wśród konserwatystów, ale nie wiadomo, jakie są efekty tego spotkania.

Przeczytaj więcej na ten temat: Potajemne spotkanie Johnsona i Sunaka. Mieli rozmawiać o porozumieniu

Johnson jeszcze nie ogłosił oficjalnie startu i nie jest jasne, czy podawana przez jego zwolenników informacja o tym, że on też ma już poparcie przynajmniej stu posłów, jest prawdziwa. Pretendenci do przywództwa w Partii Konserwatywnej muszą do godz. 14:00 brytyjskiego czasu w poniedziałek brytyjskiego czasu uzyskać poparcie co najmniej 100 posłów.

Maksymalnie trzech kandydatów

Tak wysoki próg oznacza, że w zasadniczych wyborach może wystartować maksymalnie trzech kandydatów. Jeśli próg osiągną trzy osoby, w poniedziałek w klubie poselskim konserwatystów odbędzie się głosowanie, po którym osoba z najgorszym wynikiem odpadnie. Posłowie zagłosują później jeszcze raz, żeby wskazać swoje preferencje z finałowej dwójki, ale wyboru między nimi dokonają w głosowaniu internetowym wszyscy członkowie partii. Jeśli próg osiągnie dwóch kandydatów, odbędzie się tylko to głosowanie mające wskazać preferencje posłów, a właściwego wyboru dokonają członkowie. Jeśli poparcie minimum stu posłów uzyska tylko jeden kandydat, od razu w poniedziałek zostanie on ogłoszony nowym liderem.

Sunak, który był ministrem finansów w rządzie Johnsona od lutego 2020 r. do lipca tego roku, po jego ustąpieniu ubiegał się o przywództwo konserwatystów. Choć uzyskał największe poparcie we wszystkich rundach głosowania w klubie poselskim, w decydującej turze, gdy wyboru dokonywali członkowie partii, przegrał z Liz Truss. Sondaże wśród członków partii wskazują, że w przypadku bezpośredniego pojedynku Sunaka z Johnsonem, opowiedzą się oni za tym drugim.