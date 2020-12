Zdaniem antykorupcyjnej agendy Rady Europy (GRECO) Niemcy powinny rozprawić się z korupcją w najwyższych kręgach rządowych. Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" opisując opublikowany przez GRECO raport wskazuje, że w niemieckim rządzie brakuje przejrzystości co do tego, jak duży wpływ mają lobbyści na władze federalne.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Niemcy mają wiele do poprawienia" - podkreśla "Zeit". "Należy na przykład ujawnić, z kim rozmawiali czołowi politycy i na jakie tematy" - komentuje raport tygodnik "Spiegel".

Według ekspertów z GRECO - ministrów federalnych i parlamentarnych sekretarzy stanu w Niemczech powinny obowiązywać jasne zasady natychmiastowego ujawniania konfliktów między prywatnymi interesami, a ich urzędem.



W odniesieniu do byłych czołowych polityków zajmujących wysokie stanowiska gospodarcze, raport sugeruje dłuższy okres przejściowy po odejściu z polityki - także dlatego, że są oni częściowo zaangażowani w lobbing.



Postuluje się wprowadzenie kodeksu postępowania dla osób zajmujących wysokie stanowiska polityczne. Ma on pomóc "w zapobieganiu korupcji i regulować uczciwe obchodzenie się z prezentami i lobbystami".



Skrytykowano też zasady regulujące publiczny dostęp do dokumentów urzędowych. Jak czytamy w raporcie - koszty do 500 euro związane z wnioskiem mogą działać odstraszająco. Panel ekspertów Rady Europy wezwał do niezależnej analizy systemu.

Antykorupcyjna agenda dostrzega również "potrzebę poprawy w odniesieniu do policji federalnej i federalnego urzędu kryminalnego".



Do końca kwietnia 2022 r. Niemcy mają złożyć raport, jak realizują zalecenia zawarte w opracowaniu.



GRECO, czyli Grupa Państw Przeciwko Korupcji (Group of States against Corruption), została powołana przez Radę Europy w 1999 roku.Wśród członków Grupy znajduje się 45 krajów z Europy i Stany Zjednoczone. Siedzibą GRECO jest Strasburg.