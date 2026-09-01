RMF24

Władimir Putin w ostatniej chwili odwołał zaplanowane na 25 sierpnia spotkanie z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffe’em podczas jego wizyty w Moskwie. Powodem miało być stanowisko szefa amerykańskiego wywiadu wobec wojny w Ukrainie.

Ratcliffe w Moskwie i „ponura ocena” związana z wojną w Ukrainie

John Ratcliffe podczas swojej wizyty w Moskwie spotkał się z szefem służby wywiadu zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz szefem federalnej służby bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem. Głównym celem wizyty szefa CIA było nakłonienie rosyjskich władz do szybkiego zakończenia wojny z Ukrainą. Amerykański wywiad założył, że sytuacja militarna i gospodarcza Rosji stale się pogarsza, dlatego Moskwie bardziej opłaca się zawrzeć porozumienie teraz, niż pozwolić, by sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła.

Podczas rozmów z Bortnikowem Ratcliffe miał przedstawić „ponurą ocenę” sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i wezwać do zawarcia porozumienia prowadzącego do zakończenia konfliktu - informował „New York Times”.

Oburzenie na Kremlu i odmowa negocjacji

Jak podaje niezależna rosyjska „Agencja”, początkowo Władimir Putin był gotowy na osobiste spotkanie z Johnem Ratcliffe’em i zarezerwował na nie czas w swoim harmonogramie. Zdanie zmienił jednak po jednym ze spotkań amerykańskiego urzędnika z szefami rosyjskich służb specjalnych, gdy otrzymał treść rozmowy. Wówczas - w ostatniej chwili - miał uznać, że prowadzenie negocjacji jest niewłaściwe.

Wiadomość (Ratcliffe'a) wyglądała tak, jakby Zełenski stał już na Pokłonnej Górze (jedno z najbardziej znanych miejsc w Moskwie) i patrzył na Kreml przez lornetkę. Dla wszystkich było jasne, że tak nie jest – powiedziało źródło niezależnej rosyjskiej „Agencji”.

Informator dodał, że Moskwa odebrała wypowiedź Ratcliffe'a jako „błędną ocenę sytuacji”, jednocześnie Kreml nie miał pewności, w jakim stopniu stanowisko szefa CIA odzwierciedlało stanowisko całej administracji prezydenta Donalda Trumpa.

Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow potwierdził, że rosyjski przywódca nie spotkał się z Ratcliffe’em i zaznaczył, że „prezydent Putin oczywiście jest o wszystkim informowany na bieżąco”.

Ratcliffe ostrzegał Rosję przed eskalacją

Dyrektor CIA miał ostrzec podczas tajnej wizyty w Moskwie stronę rosyjską, że dalsza eskalacja wojny w Ukrainie może skłonić prezydenta USA Donalda Trumpa do zacieśnienia współpracy z Wołodymyrem Zełenskim.

Ponadto Ratcliffe zaproponował zorganizowanie trójstronnego spotkania Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina celem znalezienia sposobu na zakończenie wojny w Ukrainie.

W swoim najnowszym oświadczeniu przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga poinformował, że chciałby włączyć się w rozmowy pokojowe i przyczynić do rozwiązania konfliktu m.in. w Ukrainie.

„Jeśli chodzi o punkty zapalne w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie, Chiny są gotowe zacieśniać komunikację i koordynację ze wszystkimi stronami. Kierując się podejściem, które zakłada eliminowanie zarówno symptomów, jak i przyczyn problemów, chcą wspierać polityczne rozwiązanie konfliktów” - przekazał Xi Jinping.