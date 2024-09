Przylot rosyjskich myśliwców i ich możliwe wylądowanie na tureckim terytorium to skomplikowana sprawa, gdyż natowskie systemy obrony powietrznej w Turcji mogłyby uznać jednostki za wrogie cele. Jedno ze źródeł oceniło, że Turcja nie jest skłonna do wyłączenia systemów, by przyjąć Putina.

Byli tureccy ambasadorowie przyznali w rozmowie z portalem, że rosyjskie żądania są bardzo niestandardowe.

Rosyjska strona narzeka też, że trzy główne hotele w Ankarze, w których mógłby być zakwaterowany Putin, są własnością amerykańską, zatem - jak uznano - nie są bezpieczne.

Strony rozmawiają obecnie o możliwej wizycie Putina w pierwszym tygodniu października, jednak rosyjskie żądania sprawiają, że przylot jest mało prawdopodobny. Putin poprzednio był w Ankarze w 2014 r.

Wizyta Putina w Mongolii

3 września rosyjski dyktator złożył wizytę w Mongolii, kraju, który jest sygnatariuszem Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK).

Mongolia była pierwszym państwem-sygnatariuszem Statutu Rzymskiego, do którego Putin udał się po wydaniu wobec niego przez MTK w marcu 2023 roku nakazu aresztowania za zbrodnie wojenne, polegające na bezprawnej deportacji dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Nie został jednak aresztowany.

Turcja nie jest sygnatariuszem Statutu Rzymskiego MTK, więc Putin może złożyć wizytę w tym kraju bez obaw o aresztowanie na podstawie nakazu MTK.

Przyjacielskie stosunki z prezydentem Turcji

Putin spotkał się po raz ostatni z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w Astanie na początku lipca. Erdogan zaprosił Putina do Turcji i nazwał go "szanownym przyjacielem".

Putin przyjął zaproszenie i podkreślił, że stosunki między ich krajami rozwijają się pomimo "wszelkich wyzwań".

"Chciałbym przyjąć pana w Turcji jak najszybciej" - powiedział Erdogan do Putina. "Z pewnością przybędę" - odpowiedział rosyjski dyktator.

Ankara ma dobre stosunki zarówno z Moskwą, jak i z Kijowem, oraz jest zaangażowana w inicjatywy dotyczące eksportu ukraińskiego zboża. Erdogan proponuje, by Turcja stała się platformą dla negocjacji między Rosją i Ukrainą.