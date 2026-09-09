Przetasowania w Waszyngtonie. Szef CIA może przejąć negocjacje z Rosją i Ukrainą

RMF24

Biały Dom rozważa zmianę w zespole prowadzącym rozmowy dotyczące wojny w Ukrainie - informuje „Financial Times”. Większą rolę w negocjacjach z Moskwą i Kijowem ma przejąć dyrektor CIA John Ratcliffe, a dotychczasowi wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner mogą zostać odsunięci od tej sprawy.

Dotychczas rozmowami z Rosją i Ukrainą zajmowali się Steve Witkoff, wieloletni przyjaciel Donalda Trumpa oficjalnie sprawujący urząd specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. misji pokojowych, oraz Jared Kushner, który formalnie nie zajmuje żadnego stanowiska, a prywatnie jest zięciem amerykańskiego przywódcy.

To może się jednak wkrótce zmienić - „Financial Times” informuje, powołując się na pięć osób zaznajomionych ze sprawą, że w rozmowy pokojowe mocniej zaangażuje się dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe. O możliwym zwiększeniu roli szefa CIA amerykańscy urzędnicy mieli informować swoich europejskich partnerów.

Sam Trump jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnych zmian w zespole negocjacyjnym - podaje brytyjski dziennik.

Spory kompetencyjne

Trwające ponad półtora roku mediacje nie przyniosły niemal żadnego postępu, a prezydent Rosji Władimir Putin nie chce ustąpić ze swoich twardych żądań - przypomina „Financial Times” Moskwa domaga się m.in., by Kijów oddał pozostającą pod jego kontrolą część Donbasu i zrezygnował z aspiracji do członkostwa w NATO. Ukraina odrzuca te warunki.

Amerykańskie wysiłki dyplomatyczne dodatkowo osłabły wraz z wybuchem wojny USA z Iranem w lutym.

„Luźne podejście Witkoffa, które omija ograniczenia tradycyjnej dyplomacji na rzecz bezpośrednich kontaktów przypominających zawieranie transakcji na nowojorskim rynku nieruchomości, frustrowało Rosję, Ukrainę i zachodnich sojuszników Kijowa” - zaznacza brytyjski dziennik. Gazeta dodaje, że dochodziło również do sporów kompetencyjnych między Ratcliffe'em a Witkoffem.

Potrzeba systematycznej i zorganizowanej pracy

Szef CIA pod koniec sierpnia poleciał z niezapowiedzianą wizytą do Moskwy, w czasie której rozmawiał z wyższymi rangą urzędnikami rosyjskiego wywiadu o wojnach w Ukrainie i Iranie, a także hybrydowych pogróżkach Kremla wobec Europy - pisze „FT”.

Kilka dni później do Moskwy i Kijowa udali się Witkoff z Kushnerem, ale według osób zaznajomionych z sytuacją nie przywieźli niemal żadnych nowych propozycji. „Nic nie wskazuje również na to, by zmieniło się stanowisko Putina” - dodaje gazeta.

Jedno ze źródeł dziennika podkreśla, że wojna w Ukrainie „to bardzo złożony konflikt”, którego rozwiązanie wymaga „systematycznej, zorganizowanej pracy w pełnym wymiarze”, a obecni negocjatorzy nie mają takiego podejścia.

Według „Financial Times”, Witkoff i Kushner - odsunięci od mediacji z Rosją i Ukrainą - mogliby ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem.