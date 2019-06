Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował na swoją rzeczniczkę dziennikarkę Julię Mendel, która została wyłoniona spośród 4 tysięcy kandydatów w konkursie, ogłoszonym wcześniej na Facebooku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Dekret w tej sprawie Zełenski wydał w poniedziałek. Być wybraną spośród 4 tysięcy kandydatów to ogromny sukces. Bycie rzecznikiem prezydenta Ukrainy jest także wielkim honorem i odpowiedzialnością. Będziemy działać z możliwie największą otwartością - napisała Mendel na swoim facebookowym profilu.

Zełenski ogłosił konkurs na swojego rzecznika 1 maja. Jeśli znasz co najmniej trzy języki - ukraiński i angielski są obowiązkowe - jeśli masz jakieś doświadczenie w pracy w dziennikarstwie czy sferze publicznej, jeśli gotów jesteś do pracy 24/7, wyślij swoje CV pod adres, który pojawi się pod pierwszym komentarzem do tego wideo. I zaczniemy robić to razem - zachęcał w nagraniu opublikowanym w sieciach społecznościowych.



32-letnia Mendel urodziła się w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Ukończyła kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki i jest doktorem nauk filologicznych.



Mendel pracowała jako dziennikarka kilku ukraińskich stacji telewizyjnych i była przedstawicielką dziennika "The New York Times" na Ukrainie. Pisała m.in. dla polskiego dwumiesięcznika "New Eastern Europe" (Nowa Europa Wschodnia), "World Affairs Journal" i Spiegel Online. Ukończyła m.in. Warszawską Letnią Akademię Euroatlantycką.



Wołodymyr Zełenski, showman i producent telewizyjny wygrał w kwietniu drugą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie, uzyskując ponad 73 proc. poparcia.