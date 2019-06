W Kongresie USA zaprezentowano projekt ustawy o wzmocnieniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy i nadaniu jej statusu specjalnego sojusznika Stanów Zjednoczonych spoza NATO - poinformowała ukraińska ambasada w Waszyngtonie.

Administracja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przekazała, że prezydent Donald Trump zaprosił go do złożenia oficjalnej wizyty w USA / SERGEY DOLZHENKO / PAP

Administracja nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przekazała jednocześnie w sobotę, że prezydent Donald Trump zaprosił go do złożenia oficjalnej wizyty w USA.

Dziękując za zaproszenie Zełenski oświadczył, że projekt ustawy, który przedstawiono w Izbie Reprezentantów, "jest ważnym sygnałem świadczącym o silnym partnerstwie strategicznym między dwoma państwami".



Główny sojusznik spoza NATO (Major non-NATO Ally - MNNA) to określenie, używane przez Stany Zjednoczone wobec swoich ważnych partnerów, którzy nie są członkami NATO. Status ten mają m.in. Izrael, Japonia i Korea Południowa.





Co zyska Ukraina po nadaniu statusu specjalnego sojusznika?

Ambasada Ukrainy w USA wyjaśniła na Facebooku, że ustawa przewiduje m.in. nowe dostawy uzbrojenia oraz wzmocnienie możliwości Ukrainy w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom cybernetycznym.



Lista rodzajów uzbrojenia, które może być przekazane Ukrainie, zostaje uzupełniona o systemy przeciwczołgowe, przeciwokrętowe i przeciwlotnicze - czytamy.



W projekcie ustawy mówi się również o wsparciu dążeń Ukrainy do integracji europejskiej i euroatlantyckiej, prawie narodu ukraińskiego do własnego wyboru polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa, a także o dalszym wzmacnianiu wartości demokratycznych, transparentności i walki z korupcją.



W dokumencie zaprezentowanym w Izbie Reprezentantów podkreślono, że USA nie akceptują zmian terytorialnych na Ukrainie, dokonanych z użyciem siły, w tym także - jak napisała ambasada Ukrainy - "poprzez nielegalne wtargnięcie Federacji Rosyjskiej na (ukraiński) Krym i Donbas oraz okupację tych terytoriów".



W projekcie ustawy potępiono przetrzymywanie przez władze Rosji 24 marynarzy ukraińskiej floty wojennej, zatrzymanych wraz z trzema okrętami w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej w listopadzie 2018 roku oraz podkreślono konieczność "usilnego nakłonienia Federacji Rosyjskiej do pełnej implementacji mińskich porozumień" w sprawie konfliktu w Donbasie.



Projekt ustawy przygotowali kongresmeni: z Partii Demokratycznej Eliot Engel i Bill Keating oraz z Partii Republikańskiej Michael McCaul i Adam Kinzinger. Uważamy, że projekt tej ustawy jest nowym ważnym krokiem ku pogłębieniu ukraińsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego w walce z rosyjską agresją - oświadczyła ukraińska ambasada w Waszyngtonie.