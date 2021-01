Prezydent Chin przemawia do uczestników - wirtualnego w tym roku - szczytu Światowego Forum Ekonomicznego. Xi Jinping proponuje szerszą międzynarodową współpracę w zwalczaniu skutków pandemii i sugeruje, że przyszedł czas, by Chiny zyskały należną rolę w decydowaniu o losach świata.

Xi Jinping / WU HONG / PAP/EPA

Lider chińskich komunistów dał do zrozumienia, że USA powinny zacząć bardziej dzielić się decyzjami z innymi krajami, w tym głównie z Chinami. Zaapelował, by o losach wspólnoty międzynarodowej "przestał decydować jeden, czy też kilka krajów". Jednocześnie zapowiedział, że Chiny będą bardziej aktywnie brać udział w zarządzaniu gospodarką światową, postrzega przy tym wyjątkową rolę grupy G-20.

Xi Jinping zwrócił się też do liderów świata biznesu o utrzymanie otwartego handlu, przepływu międzynarodowych inwestycji, technologii i wiedzy naukowej. Szef chińskich komunistów przekonuje, że "osiągniecia naukowe i technologiczne powinny być dostępne dla całej ludzkości". W ten sposób chiński lider namawiał do utrzymania transferu kapitału i wiedzy do Chin, które dzięki pozyskaniu ich w ostatnich dekadach, wyrosły na konkurenta dla Zachodu.

Prezydent Chin ostrzegł jednocześnie rywali, że powrót do zimnej wojny niczego nie rozwiąże.

W tym roku forum nie odbywa się w Alpach, ale w internecie. Do uczestników ma też przemówić prezydent Rosji Władymir Putin.