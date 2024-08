Premier Indii Narendra Modi w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez jego kancelarię w środę, tuż przed rozpoczęciem oficjalnej wizyty w Polsce, napisał, że "z niecierpliwością czeka na spotkanie premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą". Po wizycie w Polsce Modi wyruszy do Kijowa. Będzie to pierwsza w historii podróż indyjskiego premiera do Ukrainy.

Narendra Modi / HARISH TYAGI / PAP/EPA Modi zwrócił uwagę, że wizyta w Polsce zbiega się w czasie z 70. rocznicą nawiązania przez oba państwa stosunków dyplomatycznych. "Polska jest kluczowym partnerem gospodarczym (Indii) w Europie Środkowej" - ocenił Narendra Modi, podkreślając zaangażowanie obu państw "na rzecz demokracji i pluralizmu". Zapowiedział również spotkanie z przedstawicielami "tętniącej życiem" społeczności indyjskiej w Polsce. Kancelaria Modiego podkreśliła w oświadczeniu, że szef rządu czeka "na okazję, by wykorzystać wcześniejsze rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat zacieśnienia współpracy dwustronnej i podzielić się perspektywami dotyczącymi pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie". Modi wyraził - "jako przyjaciel i partner" - nadzieję na "rychłe przywrócenie pokoju i stabilności w regionie". Spotkanie szefa indyjskiego rządu z Zełenskim odbędzie się zaledwie kilka tygodni po jego rozmowach z Władimirem Putinem w Moskwie. Modi spotkał się z dyktatorem Rosji w pierwszej połowie lipca - w czasie, gdy rosyjska rakieta uderzyła w szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie. W stolicy Ukrainy zginęło wtedy ponad 30 osób. Zełenski ocenił wówczas, że wizyta Modiego w Moskwie w takim dniu i uściski z Putinem były "wielkim rozczarowaniem i ogromnym ciosem dla wysiłków na rzecz pokoju".

