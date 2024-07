"Wiatr się uspokoił, nowych ognisk pożaru już nie widać" - taką informację otrzymaliśmy we wtorek na Gorącą Linię RMF FM od naszej słuchaczki, pani Katarzyny, która utknęła na wyspie Kos w Grecji. W mediach społecznościowych można znaleźć informacje, że turyści powoli wracają do hoteli. Jeszcze w poniedziałek wieczorem docierały do nas informacje, że "Kos płonie", a "całe miasteczko Kardamena zostało ewakuowane".

Pożary w Grecji / ALEXANDROS VLACHOS / PAP Pożary trawią Grecję W poniedziałek nad grecką wyspą Kos, na której wypoczywają aktualnie dziesiątki Polaków, niedaleko miejscowości Kardamena w południowej części wyspy, turyści przebywający na plaży ujrzeli kłęby dymu. Z powodu pożarów ewakuowana została część hoteli, a ludzie musieli opuścić miasteczko Kardamena. Spędzili noc w szkołach lub na lotniskach. O godzinie 14 zaczęło się dymić. My byliśmy wtedy na plaży w Kos. Uspokajali nas co chwilę, że nic się nie dzieje, że pali się w górach. Latały samoloty, helikoptery, które gasiły ten pożar. Jakąś godzinę temu do hotelu przyjechała policja, kazała wszystkim turystom zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Chodziliśmy po tym Kos, szukaliśmy autokaru. Wywieźli nas pod lotnisko, prawdopodobnie do jakiejś szkoły - poinformowała nas na Gorącą Linię nasza słuchaczka. We wtorek sytuacja wydaje się już być opanowana Jak informują nas słuchacze RMF FM, we wtorek o poranku jest już o wiele spokojniej. Wiatr się uspokoił, nowych ognisk pożaru już nie widać - powiedziała na Gorącej Linii pani Katarzyna. W mediach społecznościowych można znaleźć informację, że w miejscowości Antymachia - również na wyspie KOS - około godz. 7:50 turyści dostali informację o możliwości powrotu do hotelu. "Koszmar minął" - informują inni wypoczywający w Grecji. Zobacz również: Samolot wpadł w turbulencje nad oceanem. Ludzie wylecieli z foteli

