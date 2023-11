Jaka pogoda dzisiaj i w weekend?

W piątek wiatr się uspokoi, choć nad morzem i na krańcach południowych wiać może silniej. Na termometrze od 2 do 5 stopni nad morzem i na wybrzeżu. W całym kraju padać będzie deszcz ze śniegiem a nad samym morzem deszcz - przekazał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Podkreślił, że w weekend wraca chłód.

Noc z piątku na sobotę z wartościami ujemnymi. Najchłodniej na wschodzie -4 stopnie, na zachodzie -1, a nad morzem 2 stopnie. W sobotę wartości delikatnie powyżej zera, może na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podlasiu temperatura maksymalnie wyniesie około 0 stopni, natomiast pozostała część kraju od 1 do 3-4, najcieplej nad morzem. W kraju przelotne opady śniegu, nad morzem deszcz ze śniegiem - wyjaśnił.

W nocy z soboty na niedzielę chłód do -8 stopni na wschodzie a na zachodzie -3 stopnie. Niedziela chłodna, temperatura maksymalna od -2 stopnia na krańcach wschodnich , w centrum do -1 st., na zachodzie 0, nad morzem 2 stopnie - powiedział synoptyk.

Kolejne dni po weekendzie to w dzień na plusie lub delikatnym minusie a w nocy do -9 stopni na wschodzie i do -3 na zachodzie. Będzie padać śnieg i taka pogoda utrzyma się mniej więcej do środy - zaznaczył Walijewski.