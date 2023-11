Trzy osoby zginęły w wyniku powodzi w Toskanii - podały władze regionu. Z powodu szalejącego nad Europą sztormu Ciaran nad tym Włochami przeszły gigantyczne ulew. Największe straty spowodowały właśnie w Toskanii.

Zalana ulica we Florencji / Claudio Giovannini / PAP/EPA

Ofiary śmiertelne to starsze osoby. Dwie osoby zginęły koło Prato, a jedna niedaleko Livorno.

W Toskanii rzeki wystąpiły z brzegów w rejonie Prato i Florencji.



W Prato z brzegów wystąpiła rzeka Bisenzio, zalewając między innymi szpital w dzielnicy Santa Lucia. W mieście woda wdarła się na ulice i do przejść podziemnych.



Duże szkody wywołała też rzeka, która wystąpiła z brzegów w rejonie Mugello koło Florencji. Z najbardziej zagrożonych domów ewakuowano grupę rodzin.

Apel, by wchodzić na wyższe piętra

Przewodniczący władz Toskanii Eugenio Giani ogłosił wieczorem stan kryzysowy w regionie.

Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna - przyznał.



Nie wychodźcie na ulice, nie wsiadajcie do samochodu; kto może, niech wejdzie na wyższe piętra domów - zaapelował do mieszkańców gubernator regionu. Dodał, że tysiące ludzi nie mają prądu.



Krytyczna sytuacja jest w metropolii florenckiej - poinformował burmistrz Dario Nardella.



Zalany jest też parter szpitala w mieście Pontedera koło Pizy.

Alert w 9 regionach Włoch

Nigdy wcześniej nie zanotowaliśmy tak intensywnych opadów w ciągu zaledwie kilku minut. To, co stało się tej nocy w Toskanii ma jedną jasną nazwę: zmiany klimatyczne. Musimy wszyscy się zaangażować, by im przeciwdziałać - oświadczył Eugenio Giani. Zapewnił, że do akcji ratunkowej zaangażowano wszystkie możliwe siły.

Gubernator dodał też, że do zalanych miejscowości Seano, Quarrata i Campi Bisenzio wysłano pontony. Władze regionalne poprosiły Obronę Cywilną o śmigłowce do transportu osób wymagających pilnej opieki medycznej.

W związku z falą niepogody władze Ligurii zalecają, by zrezygnować z podróży pociągiem.



Alert pogodowy ogłoszono łącznie w 9 regionach Włoch, w tym w Wenecji Euganejskiej, Friuli - Wenecji Julijskiej, Lacjum.