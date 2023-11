To będzie pochmurny i deszczowy piątek w całej Polsce. Należy spodziewać się też silnego wiatru. Najmocniej powieje na północnym wschodzie i południu kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla dziewięciu województw.

Skutki silnego wiatru w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla większości obszaru kraju.



RCB przestrzega jednak, że zjawisko może być wyjątkowo silne na terenie części dziewięciu województw położonych w środkowym pasie Polski. Dotyczy to powiatów w woj. kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i pomorskim.



Uwaga! Dziś wieczorem i w nocy silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - przekazało odbiorcom na tych terenach.



Centrum apeluje, by pamiętać o usunięciu z parapetów i podwórek wszystkich przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować w bezpieczne miejsce samochody i nie parkować pod drzewami i zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom - przede wszystkim tym przebywającym na zewnątrz.



Należy też przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii, ponieważ wiatr może uszkodzić linie energetyczne. Z tego powodu RCB prosi kierowców by uważali podczas jazdy ze względu na mogące się łamać konary i drzewa a także na ryzyko zdmuchnięcia samochodu z drogi przy wyjeździe na otwartą przestrzeń z osłoniętego fragmentu drogi.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina też o numerze alarmowym 112 i prosi, by o przypadkach, które mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa niezwłocznie informować straż pożarną.