Według danych, na które powołuje się nowojorski dziennik, funkcjonariusze Customs and Border Protection (Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA) zatrzymali w ciągu roku ponad 24 tys. obywateli Chin, którzy dostali się do Ameryki z Meksyku.

Jest to lawinowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku, kiedy pogranicznicy zatrzymali ok. 2 tys. migrantów z Chin, którzy przedostali się przez południową granicę USA. Jeszcze rok wcześniej amerykańska straż graniczna zatrzymała zaledwie 323 osoby z chińskimi paszportami.

Jak zwraca uwagę "NYP", w Stanach Zjednoczonych rosną obawy, że wśród tysięcy chińskich migrantów, którzy dostali się w ostatnich miesiącach do USA, znajdują się szpiedzy wysyłani z misjami przez komunistyczny wywiad Pekinu.

"Niektórzy z tych ludzi chcą tu przyjechać, szukając lepszego życia, ale myślę, że niektórzy z tych Chińczyków są tu prawdopodobnie po to, aby szpiegować i składać raporty (Pekinowi - przyp. red.)" - ostrzegła cytowana przez "NYP" Rebecca Grant, analityk ds. bezpieczeństwa narodowego w IRIS Independent Research.