Potężne uderzenie dronów w Petersburg. Terminal w ogniu, pożar w mieście

RMF24

Kilkadziesiąt dronów uderzyło w niedzielę w Petersburg - podały lokalne władze. Terminal naftowy stanął w ogniu. Płonie też „infrastruktura cywilna” w mieście. Zaatakowano również centrum danych największego rosyjskiego serwisu społecznościowego VK w obwodzie leningradzkim - podała firma.

Minionej nocy obrona przeciwlotnicza strąciła łącznie 144 drony nad obwodem leningradzkim – poinformował na Telegramie gubernator, położonego na północnym zachodzie Rosji regionu, Aleksandr Drozdenko. W ataku zginęła jedna osoba.

Z kolei w informacji prasowej na stronie VK czytamy, że mimo ataku usługi serwisu społecznościowego „są dostępne dla użytkowników w normalnym trybie”.

Platforma jest uznawana za rosyjski odpowiednik Facebooka i cieszy się popularnością w innych krajach postradzieckich, w tym na Białorusi, w Kazachstanie i Kirgistanie. Od 2017 roku VK nie jest dostępny w Ukrainie.

Płonie hub logistyczny Ozonu, dużej firmy z branży e-commerce.

W Petersburgu i jego okolicach jest wiele obiektów infrastruktury, niezbędnych dla rosyjskiego handlu surowcami energetycznymi. Od ponad pół roku sektor energetyczny jest celem ataków Ukrainy w odwecie za rosyjskie bombardowania.

Czerwony alert na Litwie i żółty na Łotwie odwołane. Co się wydarzyło? Litwa wydała w niedzielę rano czerwony alarm lotniczy w centralnej i północnej części kraju, a mieszkańcom nakazano udać się do schronów z powodu zagrożenia przez niezidentyfikowany obiekt latający. Łotwa wydała żółty alert przy granicy z Litwą.…

W czerwcu terminal naftowy w Petersburgu był już na celowniku sił ukraińskich. Zakład ten jest jednym z największych obiektów magazynowo-eksportowych paliw w Rosji. Przyjmuje on i wysyła produkty naftowe, a według danych oficjalnych jego przepustowość wynosi 12,5 mln ton rocznie.