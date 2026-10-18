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Potężne uderzenie dronów w Petersburg. Terminal w ogniu, pożar w mieście

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 października (09:17)

Kilkadziesiąt dronów uderzyło w niedzielę w Petersburg - podały lokalne władze. Terminal naftowy stanął w ogniu. Płonie też „infrastruktura cywilna” w mieście. Zaatakowano również centrum danych największego rosyjskiego serwisu społecznościowego VK w obwodzie leningradzkim - podała firma.

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Potężne uderzenie dronów w Petersburg. Terminal w ogniu, pożar w mieście
Petersburg znów na celowniku /PAP/EPA

Minionej nocy obrona przeciwlotnicza strąciła łącznie 144 drony nad obwodem leningradzkim – poinformował na Telegramie gubernator, położonego na północnym zachodzie Rosji regionu, Aleksandr Drozdenko. W ataku zginęła jedna osoba.

Z kolei w informacji prasowej na stronie VK czytamy, że mimo ataku usługi serwisu społecznościowego „są dostępne dla użytkowników w normalnym trybie”. 

Platforma jest uznawana za rosyjski odpowiednik Facebooka i cieszy się popularnością w innych krajach postradzieckich, w tym na Białorusi, w Kazachstanie i Kirgistanie. Od 2017 roku VK nie jest dostępny w Ukrainie.

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Płonie hub logistyczny Ozonu, dużej firmy z branży e-commerce.

W Petersburgu i jego okolicach jest wiele obiektów infrastruktury, niezbędnych dla rosyjskiego handlu surowcami energetycznymi. Od ponad pół roku sektor energetyczny jest celem ataków Ukrainy w odwecie za rosyjskie bombardowania.

W czerwcu terminal naftowy w Petersburgu był już na celowniku sił ukraińskich. Zakład ten jest jednym z największych obiektów magazynowo-eksportowych paliw w Rosji. Przyjmuje on i wysyła produkty naftowe, a według danych oficjalnych jego przepustowość wynosi 12,5 mln ton rocznie.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rosja

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