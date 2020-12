Potężna eksplozja w zakładzie recyklingu w pobliżu Bristolu w południowo-zachodniej Anglii - poinformowały służby ratunkowe. Ze wstępnych doniesień wynika, że wiele osób zostało rannych. Ekipy ratunkowe szukają zaginionych.

Służby na miejscu zdarzenia / Ben Birchall / PAP/EPA

Według świadków nastąpił bardzo głośny wybuch, w wyniku którego zatrzęsły się budynki. Na miejscu jest około 10 karetek pogotowia.

Cały zakład się zatrząsnął, a my staliśmy w szoku - mówi w rozmowie z BBC Kieran Jenkins, który pracuje nieopodal miejsca eksplozji. Myśleliśmy, że wszystko się zawali, wybiegliśmy i jedyne co zobaczyliśmy, to uciekających ludzi. Było to szokujące - dodaje.

Do eksplozji doszło w okolicy jednego ze zbiorników chemicznych - to wstępne ustalenia służb. Na razie nie wiadomo, co spowodowało wybuch. Sky News podaje, że w momencie eksplozji na zbiorniku było "kilku robotników".

Straż pożarna poinformowała, że na miejscu zdarzenia znajduje się sześć jej załóg. Jak podają media, później przyleciał także śmigłowiec, choć nie wiadomo, czy należy on do pogotowia ratunkowego, czy policji.

Ekipy ratunkowe wciąż poszukują zaginionych.