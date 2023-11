Muszę przyznać, że psy rasy jack russell to twarde zwierzęta - powiedziała Delinda VanneBrightyn, dodając, że to "wspaniała historia przetrwania".

Pies został przetransportowany do kliniki weterynaryjnej, a następnie do rodziny Richa Moore'a. Żona 71-latka powiedziała później, że Finney był bardzo przywiązany do swojego właściciela.

Bardzo się cieszymy, że Finney został zwrócony rodzinie. Z jednej strony stracili ukochaną osobę, ale nadal mają tego wspaniałego, lojalnego psa - powiedziała VanneBrightyn.

Rich Moore zmarł najprawdopodobniej w wyniku hipotermii.