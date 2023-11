"Smutne podsumowanie pierwszego posiedzenia Sejmu"

Adwokat Zimocha, Michał Fertak wyraził nadzieję, że poseł Jabłoński zastosuje się do wskazanych w pismach żądań i sprawa nie trafi do sądu. Sprawa ta jest smutnym podsumowaniem pierwszego posiedzenia Sejmu. W wyniku wielkich emocji pan poseł Jabłoński przedstawił zdjęcie posła Zimocha, sugerujące jakoby miał on (...) pokazać środkowy palec. To oczywisty absurd - mówił.

Paweł Jabłoński odnosząc się do sprawy powiedział PAP, że już przeprosił Zimocha. Muszę się zapoznać z dzisiejszym oświadczeniem pana posła Zimocha. Ja go przeprosiłem i podtrzymuję te przeprosiny. W tej chwili muszę zapoznać się z tym, co powiedział i jeśli uznam, że jest to niezbędne, to będę to później komentował - powiedział wiceszef MSZ.