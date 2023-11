"Zapowiedź, że nie będzie dyscypliny w klubach PSL-u i Polski 2050 daje możliwość, że ta większość w jakiś sposób się znajdzie" - powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Anna Maria Żukowska. Posłanka Lewicy była pytana, czy uda się przegłosować złożone przez jej ugrupowanie dwa projekty w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych.

Anna Maria Żukowska / Jakub Rutka / RMF FM

W Sejmie są dwa projekty Lewicy w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich dotyczy częściowej depenalizacji, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania i wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia. Czy już było spotkanie w tej sprawie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią?

Żukowska: Jest szansa na znalezienie większości ws. projektów aborcyjnych

"Nie, jeszcze nie było. Myślę, że ono się odbędzie, bo zabiegamy o takie spotkanie. Wiemy już od pana marszałka, że nie będzie 'mroził' tych projektów, skieruje je do komisji, ale żeby mógł to zrobić, najpierw muszą się komisje ukonstytuować" - odparła Anna Maria Żukowska.

Dlaczego Lewica złożyła dwa projekty w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych? "Dlatego, że jeden (projekt legalizujący prawo do przerywania ciąży do 12. tygodnia jej trwania - przyp. red.) jest projektem, który obiecałyśmy, że złożymy i dotrzymujemy słowa. Mówimy o tym już od wielu lat" - stwierdziła posłanka Lewicy.

"Z każdego sondażu wynika, że Polki i Polacy nie chcą takiej sytuacji, jaka jest obecnie. Chcą w stosunku do obecnego stanu faktycznego zliberalizowania tych przepisów, w taki sposób, żeby np. przyjaciółka czy partner nie musieli ryzykować trzema latami pozbawienia wolności, kiedy pomagają dziewczynie, która potrzebuje aborcji. To jest chociażby jeden z takich powodów" - dodała, odnosząc się do projektu częściowej depenalizacji.

"Drugi powód - żeby lekarze nie mieli też tego efektu mrożącego, który parę razy niestety przyczynił się do śmierci kobiet będących w ciąży, dlatego że zwlekali z przeprowadzeniem koniecznej aborcji ratującej życie" - dodała.

Anna Maria Żukowska powiedziała, że jej ugrupowanie będzie się starało "znaleźć większość w obecnym - mówiąc szczerze - w większości konserwatywnym Sejmie". Nadziei upatruje w zapowiadanym braku dyscypliny w klubach PSL-u i Polski 2050. "Daje to możliwość, że ta większość w jakiś sposób się znajdzie" - zauważyła.