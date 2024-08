Przechwycenie obcego samolotu przez lotnictwo wojskowe polega na zbliżeniu się i nawiązaniu kontaktu wzrokowego i radiowego z obcym samolotem, który np. zbliża się do polskiej przestrzeni powietrznej i nie ma z nim kontaktu. Piloci myśliwców mogą w ten sposób zidentyfikować samolot i nakierować go na wskazany tor lotu, a w przypadku poważniejszych sytuacji na przykład zmusić do wylądowania na określonym lotnisku.

"Ochrona polskiej przestrzeni powietrznej to fundament bezpieczeństwa naszego kraju. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu całego systemu obrony powietrznej możemy być pewni, że jesteśmy chronieni przed zagrożeniami z powietrza" - przekonuje armia.

W ostatnich miesiącach przypadki przechwycenia rosyjskich samolotów w regionie Morza Bałtyckiego przez myśliwce polskie lub sojusznicze zdarzały się kilkukrotnie. Ostatnio o takiej sytuacji informowano w maju.

Rosyjskie samoloty rozpoznawcze regularnie operują nad Morzem Bałtyckim, startując przede wszystkim z baz w obwodzie królewieckim. Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty sojuszników z baz w Malborku, litewskich Szawlach i estońskim Amari patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.